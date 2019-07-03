Валерий Козлов покидает пост мэра Сыктывкара и переезжает в Санкт-Петербург

Сергей Гапликов предложил мэру Сыктывкара Валерию Козлову стать представителем Республики Коми в Северо-Западном регионе России. Об этом сообщает пресс-служба главы Коми.

Напомним, Константин Сапрыкин, возглавлявший представительство последние два года, 23 июня скоропостижно скончался на 60-м году жизни. Вынужденное кадровое решение Глава Республики Коми обсудил с Валерием Козловым в ходе рабочей встречи.

В начале встречи мэр Сыктывкара проинформировал главу региона о ходе работ по благоустройству столицы республики.

- Все контракты заключены, работы проводятся в соответствии с графиками. По комфортной городской среде у нас в этом году 24 двора. Буквально на этой неделе завершили Эжвинский район – 8 дворов. Сейчас приступаем по городу. Подрядчики не подводят, идём в графике. По благоустройству спуска улицы Коммунистической на грант Главы Республики Коми работы идут полным ходом. По реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идём с небольшим опережением – порядка 60% объёмов уже выполнено, - сообщил Валерий Козлов.

- Валерий Владимирович, Вы знаете, что у нас случилось несчастье – Константин Александрович Сапрыкин, представитель республики в Северо-Западном регионе России, скоропостижно скончался. С его участием были начаты достаточно большие наработки, особенно в крупных инвестиционных проектах, которые рассматривались для реализации на территории республики. Константин Александрович был настоящим профессионалом, многие вопросы решал эффективно и оперативно. У Вас, Валерий Владимирович, тоже имеется достаточно большой опыт. Вы работали и в органах законодательной власти, и на руководящих должностях в администрации Сыктывкара. Поэтому хотел бы предложить Вам занять должность представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации, - предложил Глава Республики Коми.

- Сделаю всё от себя зависящее, чтобы продолжить реализацию начатых проектов и двигаться дальше в интересах республики, - согласился с предложением Валерий Козлов.

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