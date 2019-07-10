Правозащитник из Коми добивается проведения митингов на Стефановской площади через Конституционный суд России

Известный правозащитник Эрнест Мезак добивается разрешения проводить митинги, собрания и демонстрации на Стефановской площади в Сыктывкаре. Получив в свое время признание о нарушении законных прав жителей республики на уровне Европейского суда по правам человека, сейчас господин Мезак добивается аналогичного решения в Конституционном суде России. Об этом он сообщил на личной странице в соцсети «Facebook».

Вот уже восемь лет на Стефановской площади запрещено проводить митинги, шествия, демонстрации, собрания и даже одиночные пикеты. Также наложено жесткое табу на организацию публичных акций возле государственных учреждений. Стоит подчеркнуть, что запрет не распространяется на праздничные мероприятия и торжественные марши.

Общественники взбунтовались против запрета. 9 июля 2012 года сыктывкарская активистка Марина Седова попыталась провести на главной площади республики одиночный пикет, и была задержала сотрудниками правоохранительных органов. Ее продержали в камере предварительного следствия 2 суток. Но это не испугало активистку. В 2017 году Марина решила провести на Стефановской площади молебен по жертвам политического террора. Гражданскую волю проявила еще одна городская активистка Вера Терешонкова. Она планировала выйти к зданию сыктывкарской мэрии, чтобы открыто выразить свое недовольство работой городских автобусов. Обе инициативы не удалось воплотить в жизнь.

В ситуацию вмешался фонд «Общественный вердикт» и правозащитник Эрнест Мезак. Сейчас борцы за права человека пытаются вернуть жителям республики возможность протестовать на Стефановской площади. Жалобы от Марины и Веры уже приняты к производству Конституционного суда РФ.

Напомним, прошедшей весной ЕСПЧ уже признал, что запрет публичных мероприятий на Стефановской площади нарушает свободу мирных собраний. Решение было принято 30 апреля 2019 года в рамках рассмотрения дела «Каблис против России».

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