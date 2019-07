Волшебные белые ночи в Коми: 5 атмосферных снимков

В Коми «гуляют» белые ночи. Пока они не прекратились фотографы используют возможность запечатлеть красоты короткого северного лета. Фотоаппарат в руках, прогулка в ночи, свежий воздух, туман и тишина. Все это — в снимках фотографов Коми, которые мы собрали в одной подборке.

27 июня фотограф Геннадий Северный запечатлел нежный туман, который поднимается от реки. Сложно представить, что фото сделано примерно в 1:58 ночи. Кажется, что в кадре — утро или вечер.

Фотограф Анатолий Хлопотнюк сфотографировал светлые улицы родной Печоры 19 июня. В кадр попал и проезжающий мимо города поезд. В ореоле предутренних облаков он выглядит торжественным, но немного печальным.

3 июля фотограф запечатлел буйство красок на реке: лиловые и иссиня-черные облака смешались в буйном танце. Место, которое сфотографировал Анатолий Хлопотнюк, просто веет романтикой.

Гость Сыктывкара Андрей Андрюхин прилетел в столицу Коми 24 июля. Он запечатлел вид из окна своей гостиницы, удивляясь, что на улице светло, а на часах — 2:02. Для мужчины белые ночи в диковинку, потому что в Челябинске, откуда он родом, такого нет.

В Воркуте белые ночи, а вернее полярные дни, стартовали уже в конце мая. До июля в заполярном городе ночью светло как днем. Но местные жители давно привыкли к особенностям своего месторасположения. Они фотографируют красоты и выкладывают в соцсети. К сожалению, автор этого снимка неизвестен, выложили его в группе «Привет! Сейчас в Воркуте».

Александр Иванов из Ухты в конце июня снял видео с квадрокоптера. Поля, леса, утопающие в рассвете, попали в кадр примерно в час ночи.

Белая ночь в Ухте, видео - Александра Иванова.