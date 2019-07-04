В конкурсе «Бизнесмен из народа» появился первый участник

«Комсомольская правда в Коми» объявила конкурс для предпринимателей нашей республики. Ты можешь только начинать свой бизнес или быть крутым профи. Мы ждем твоей заявки!

Представляем вам нашу первую участницу. 18-летняя Алена Купэ из деревни Калининская Прилузского района. Год назад она получила грант на создание и развитие фермерского хозяйства «Начинающий фермер». На эти деньги семья Купэ построила телятник, приобрела доильный аппарат, купила 10 телят. Дальше - больше! Сейчас Алена заканчивает школу, и поступает в один из кировских вузов. Но Алена не исключает, что после окончания высшего учебного заведения вернется в свою родную деревню, чтобы продолжать обустраивать семейную ферму.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/718444" frameborder="0"></iframe> Бизнесмен из народа. Алена Купэ..Ольга СОЛОВЕЙ

Чтобы принять участие в конкурсе «Бизнесмен из народа», достаточно записать короткий видеоролик. Годится любая запись - пусть это будет даже любительский ролик, снятый на телефон. Главное, чтобы в видеопрезентации вы поделитесь тем, как создавали свою организацию — кто и как помог, какими вариантами государственной поддержки удалось воспользоваться. Продолжительность видео – не больше трех минут. Расскажите, с чего начинался ваш бизнес: от идеи и регистрации до развития и расширения, если это произошло. Заявите о себе на всю республику!

Ваши видеовизитки в течение всего лета будут размещаться на сайте www.komi.kp.ru, а рассказы о героях проекта опубликованы на страницах «Комсомолки». А осенью жители Коми, оценивая ваши видеорассказы, голосованием сами определят, кто достоин звания «Бизнесмен из народа». Портреты участников конкурса и рассказы об их бизнесе составят фотовыставку, которая будет размещена в многолюдных местах Сыктывкара.

Важно!

До 5 сентября – прием видео от предпринимателей. Ждем ваши «визитные карточки» на ящике kp@kpkomi.ru или в сообщениях группы vk.com/kp_komi.

С 9 по 29 сентября – общенародное голосование за участников на www.komi.kp.ru

2 октября – подведение итогов конкурса «Бизнесмен из народа».

Журналисты готовы ответить на вопросы по телефону 8-922-27-73-629.