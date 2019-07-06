В Воркуте задержали водителя, сбившего инспектора ДПС: видеокадры

В Воркуте водитель, отказавшийся предъявить документы, сбил инспектора ДПС, злоумышленника задержали. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Коми.

Как пишет БНК, инцидент произошел около 10 часов вечера 2 июля. Инспектор ДПС остановил автомобиль и попросил предъявить документы. Водитель отказался это сделать, и тогда полицейские начали записывать происходящее на видео. Полицейский несколько раз попросил мужчину предъявить документы, однако тот этого не сделал. Тогда правоохранитель дал мужчине две минуты на выполнение требования. Инспектор предупредил, что если тот откажется передать документы, к нему применят физическую силу. Когда время истекло, сотрудник ДПС попытался открыть дверь авто, однако водитель тронулся и поехал.

Автоинспектор избежал серьезных травм, зафиксированы только ушибы и ссадины. Следователи возбудили уголовное дело по факту применения силы в отношении представителя власти. В МВД сообщили, что злоумышленника задержали вечером 5 июля. В этот момент мужчина был в квартире своего друга.