2019-07-08T13:51:32+03:00
Спорт

Фигурист Дмитрий Алиев рассказал, под какую музыку будет кататься в новом сезоне

Ухтинец отдал предпочтение рок-композициям
Ольга СОЛОВЕЙ
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Дмитрий АлиевДмитрий АлиевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В своем Instagram участник Олимпиады-2018 ухтинец Дмитрий Алиев рассказал своим подписчикам, какую музыку выбрал для нового сезона.

- Делюсь с вами музыкой для своих программ к новому сезону 2019/2020. Short Program-Je Dors Sur Des Roses performed by Mikelangelo Loconte (Rock-Opera Mozart). Free program- The Sound of Silence from Distrubed. До встречи... - написал спортсмен.

Напомним, прошлый сезон прошел для уроженца Ухты не блестяще. Не совсем удачно выступив на Кубке России, Дмитрий не смог пробиться на чемпионат мира. Не взяли фигуриста и на чемпионат Европы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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