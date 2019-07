Фигурист Дмитрий Алиев рассказал, под какую музыку будет кататься в новом сезоне

В своем Instagram участник Олимпиады-2018 ухтинец Дмитрий Алиев рассказал своим подписчикам, какую музыку выбрал для нового сезона.

- Делюсь с вами музыкой для своих программ к новому сезону 2019/2020. Short Program-Je Dors Sur Des Roses performed by Mikelangelo Loconte (Rock-Opera Mozart). Free program- The Sound of Silence from Distrubed. До встречи... - написал спортсмен.

Напомним, прошлый сезон прошел для уроженца Ухты не блестяще. Не совсем удачно выступив на Кубке России, Дмитрий не смог пробиться на чемпионат мира. Не взяли фигуриста и на чемпионат Европы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пловец из Коми Николай Зуев занял второе место на чемпионате Европы Серебро ему принесла дистанция 100 метров на спине (подробности)