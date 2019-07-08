Энергетики «Т Плюс» поддержали акцию «Речная лента»

Коми филиал Группы «Т Плюс» присоединился к республиканской экологической акции «Речная лента». Шестого июля три десятка энергетиков: сотрудники аппарата управления и Сыктывкарских тепловых сетей - провели субботник в местечке Заречье. Переменчивая погода не особо располагала к генеральной уборке, но дождь не остановил ни взрослых, ни помогавших им детей. В итоге была очищена прибрежная территория от понтонного моста до причала «Коммунальник». Весь мусор вывезли на свалку.

- В ближайшее время акция пройдет на всех наших энергообъектах, - рассказали в филиале. - Мы участвуем в «Речной ленте» с 2011 года. Каждое лето наводим порядок в водоохранных зонах и местах традиционного пляжного отдыха горожан. Заречье именно из таких мест. Отдыхают тут многие, а убирают за собой, увы, не все. Но с каждым годом мусора становится меньше, и это радует.

Добровольцы из «Т Плюс» очистили прибрежную территорию Заречья от понтонного моста до причала «Коммунальник»

За девять лет участия в акции свой вклад в очищение берегов северных рек внесли более тысячи человек, то есть каждый второй сотрудник «Т Плюс» в Коми.