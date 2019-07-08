2019-07-08T18:13:23+03:00
Общество

Энергетики «Т Плюс» поддержали акцию «Речная лента»

Весь мусор с прибрежной территории Заречья вывезли на свалку
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Сотрудники «Т Плюс» участвуют в «Речной ленте» с 2011 годаСотрудники «Т Плюс» участвуют в «Речной ленте» с 2011 года
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Коми филиал Группы «Т Плюс» присоединился к республиканской экологической акции «Речная лента». Шестого июля три десятка энергетиков: сотрудники аппарата управления и Сыктывкарских тепловых сетей - провели субботник в местечке Заречье. Переменчивая погода не особо располагала к генеральной уборке, но дождь не остановил ни взрослых, ни помогавших им детей. В итоге была очищена прибрежная территория от понтонного моста до причала «Коммунальник». Весь мусор вывезли на свалку.

- В ближайшее время акция пройдет на всех наших энергообъектах, - рассказали в филиале. - Мы участвуем в «Речной ленте» с 2011 года. Каждое лето наводим порядок в водоохранных зонах и местах традиционного пляжного отдыха горожан. Заречье именно из таких мест. Отдыхают тут многие, а убирают за собой, увы, не все. Но с каждым годом мусора становится меньше, и это радует.

Добровольцы из «Т Плюс» очистили прибрежную территорию Заречья от понтонного моста до причала «Коммунальник»

Добровольцы из «Т Плюс» очистили прибрежную территорию Заречья от понтонного моста до причала «Коммунальник»

За девять лет участия в акции свой вклад в очищение берегов северных рек внесли более тысячи человек, то есть каждый второй сотрудник «Т Плюс» в Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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