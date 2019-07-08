2019-07-08T18:38:02+03:00
Общество

ЛУКОЙЛ-Коми поддержал проведение праздника "Луд"

Участникам представили старинные обрядовые действа, которые коми-ижемцы бережно переняли у предков.
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Абсолютному победителю в конных скачках Андрею Хозяинову из село Кельчиюр вручили ноутбук. Фото сообщество «Щельяюрский СДК» "ВКонтакте".Абсолютному победителю в конных скачках Андрею Хозяинову из село Кельчиюр вручили ноутбук. Фото сообщество «Щельяюрский СДК» "ВКонтакте".
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В минувшие выходные в селе Ижма состоялся 14 межрегиональный традиционный народный праздник «Луд», главным партнером которого по традиции выступили нефтяники.

Как и всегда, «Луд» представил участникам широкую палитру старинных обрядовых действ, которые коми-ижемцы бережно переняли у предков, а еще – ярмарок, соревнований, выставок, мастер-классов, игр и конкурсов, творческих выступлений.

Открыли праздник ижемские малыши, которые показали зрителям свою версию гуляний. Они показали, например, традиционную проходку в народных ижемских нарядах. К слову, пошить 40 костюмов для воспитанников местного детского сада №2 удалось на средства гранта по итогам конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ». На «мини-Луде» девочки и мальчики участвовали в конкурсах, читали стихи на коми языке, играли в традиционные национальные игры.

На «мини-Луде» девочки и мальчики участвовали в конкурсах, читали стихи на коми языке, играли в традиционные национальные игры. Фото газеты «Новый Север»

На «мини-Луде» девочки и мальчики участвовали в конкурсах, читали стихи на коми языке, играли в традиционные национальные игры. Фото газеты «Новый Север»

В официальной части «Луда», включившей в себя концерт «Мусянь, Васянь ставлы чолом!», участников праздника от имени генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми Александра Голованева приветствовала его заместитель по связям с общественностью Евгения Лясковская. Она же вошла в состав жюри на нескольких состязаниях. Нужно сказать, при участии нефтедобывающего предприятия в очередной раз был сформирован призовой фонд для победителей разных соревнований и конкурсов.

Участников праздника от имени генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми Александра Голованева приветствовала его заместитель по связям с общественностью Евгения Лясковская. Фото газеты «Новый Север»

Участников праздника от имени генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми Александра Голованева приветствовала его заместитель по связям с общественностью Евгения Лясковская. Фото газеты «Новый Север»

Так, абсолютному победителю в конных скачках Андрею Хозяинову (село Кельчиюр) вручили ноутбук. Такой же приз достался победительнице конкурса «Хоровод невест» Юлии Филипповой из поселка Щельяюр. Ценные призы и сертификаты подарили призерам и участникам, не взошедшим на пьедестал.

Интересно прошел и традиционный конкурс «Изьваса сикт», в котором свои подворья представили сельские поселения Ижемского района. Победителям из СП «Сизябск» вручили сертификат на развитие инфраструктуры поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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