ЛУКОЙЛ-Коми поддержал проведение праздника "Луд"

В минувшие выходные в селе Ижма состоялся 14 межрегиональный традиционный народный праздник «Луд», главным партнером которого по традиции выступили нефтяники.

Как и всегда, «Луд» представил участникам широкую палитру старинных обрядовых действ, которые коми-ижемцы бережно переняли у предков, а еще – ярмарок, соревнований, выставок, мастер-классов, игр и конкурсов, творческих выступлений.

Открыли праздник ижемские малыши, которые показали зрителям свою версию гуляний. Они показали, например, традиционную проходку в народных ижемских нарядах. К слову, пошить 40 костюмов для воспитанников местного детского сада №2 удалось на средства гранта по итогам конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ». На «мини-Луде» девочки и мальчики участвовали в конкурсах, читали стихи на коми языке, играли в традиционные национальные игры.

На «мини-Луде» девочки и мальчики участвовали в конкурсах, читали стихи на коми языке, играли в традиционные национальные игры. Фото газеты «Новый Север»

В официальной части «Луда», включившей в себя концерт «Мусянь, Васянь ставлы чолом!», участников праздника от имени генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми Александра Голованева приветствовала его заместитель по связям с общественностью Евгения Лясковская. Она же вошла в состав жюри на нескольких состязаниях. Нужно сказать, при участии нефтедобывающего предприятия в очередной раз был сформирован призовой фонд для победителей разных соревнований и конкурсов.

Участников праздника от имени генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми Александра Голованева приветствовала его заместитель по связям с общественностью Евгения Лясковская. Фото газеты «Новый Север»

Так, абсолютному победителю в конных скачках Андрею Хозяинову (село Кельчиюр) вручили ноутбук. Такой же приз достался победительнице конкурса «Хоровод невест» Юлии Филипповой из поселка Щельяюр. Ценные призы и сертификаты подарили призерам и участникам, не взошедшим на пьедестал.

Интересно прошел и традиционный конкурс «Изьваса сикт», в котором свои подворья представили сельские поселения Ижемского района. Победителям из СП «Сизябск» вручили сертификат на развитие инфраструктуры поселения.