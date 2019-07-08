Сыктывкарец, проплывший 59 километров в открытой воде: «Холод не покидал меня»

В воскресенье сыктывкарец Алексей Михайлусов проплыл 59 километров в открытой воде. Так спортсмен хотел популяризировать здоровый образ жизни и помочь со сбором денег для лечения двойняшек, страдающих из-за ДЦП — Вовы и Сережи Бобровых.

Протяженность маршрута составила 59 километров. Стартовал Алексей Михайлусов у корткеросского моста, финишировал в районе доручастка. На заплыв ушло девять с половиной часов.

— Трудность заплыва была в том, что вода была не особо теплой. Она нагрелась где-то на 15 градусов, так что холод чувствовался с самого начала и не покидал меня во время заплыва, — рассказал спортсмен.

Сопровождали Алексея Михайлусова спасатели на лодке из «СПАС-Коми». В лодке также был врач-физиотерапевт Александр Князев, который следил за состоянием пловца и кормил его бананами, батончиками с мюсли и детским питанием едой, которая быстро усваивается. Пловец не должен был касаться лодки — иначе бы заплыв не засчитали.

Организаторы ждали, что на заплыв уйдет 12 часов, но Алексей Михайлусов приплыл к финишу почти на три часа раньше. Спортсмену помог его опыт: сыктывкарец начал заниматься плаванием в три года. Не последнюю роль сыграли тренировки: Алексей увеличил плавательный объем в бассейне, проплыл пробную дистанцию от Визябожа к Сыктывкару длиной в 27 километров под наблюдением спасателей перед заплывом.

На заплыв Алексея Михайлусова вдохновили окружающие его люди — приверженцы здорового образа жизни:

- Я давно хотел сделать что-то подобное — пробежать дальше, проплыть больше. У меня есть друзья и знакомые, которые также проплывают большие дистанции. Один из них в следующем месяце собирается плыть через Ла-Манш — подобные поступки не могут не вдохновлять. Я заражаюсь от таких людей энтузиазмом, они мотивируют меня, — поделился Алексей Михайлусов.

Также спортсмена вдохновил на заплыв пример президента Коми федерации плавания Юрия Колмакова. Он проплыл тот же маршрут вместе с инвалидом Иваном Огневым четыре года назад. Правда, почти 60 километров они преодолели с остановками.

Алексей Михайлусов не исключает, что в следующем году может повторить заплыв. Возможно, он сделает это уже вместе с кем-то, как и Юрий Колмаков, и воодушевит других жителей Коми на спортивные подвиги. Одного из них Алексей Михайлусов уже окрылил: Сережа Бобров, которому спортсмен хотел помочь своим заплывом со сбором денег на лечение, уже решил взять пример с него.

- Алексей Михайлусов после заплыва сам к нам подошел. По нему было видно, что он устал. Юрий Колмаков сказал, что он за заплыв где-то три килограмма потерял. Мы с детьми сказали Алексею «спасибо». Сережа, как увидел воду, стал кричать: «Мама, я хочу плавать! Дядя Леша, научи!». Мы хотим с детьми ходить в бассейн: будем плавать, как умеем, это поможет с развитием мышц, — рассказала Марина Михайлова — мама Вовы и Сережи Бобровых, страдающих из-за детского церебрального паралича.

Сейчас Марина Михайлова собирает деньги на лечение в самарском центре «Пойду сам». Вова и Сережа там учатся двигаться по авторской методике врача Дмитрия Муромова. На один курс занятий нужно собрать 525 тысяч рублей. За то время, что стало известно об акции, на счет для лечения пришло 24 тысячи рублей. Осталось собрать 74 тысячи рублей. Срок — до 29 июля. Как перечислить деньги на карту, можно узнать в группе «ВКонтакте», которую ведет Марина Михайлова. Также можно использовать следующие реквизиты: наименование банка получателя — Коми отделение 8617 ПАО Сбербанк, ИНН – 7707083893, БИК — 048702640, корреспондентский счет — 30101810400000000640, счета получателя — 40817810628210300461, карта — 4276 2800 1738 6100.

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