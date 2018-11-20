Мама двойняшек с ДЦП из Сыктывкара: «Мы ходим на занятия, как на работу»

В проекте «Может быть по-другому», в рамках которого мы помогаем людям с ограниченными возможностями исполнить их желания, появились новые герои! «Комсомольская правда-Коми» узнала, о чем мечтают 5-летние Вова и Сережа Бобровы из Сыктывкара, страдающие серьезным недугом — детским церебральным параличом.

НА ЗАНЯТИЯ — КАК НА РАБОТУ

Диагноз близняшкам Вове и Сереже поставили, когда они были ещё малышами: дети родились недоношенными, что привело к множеству тяжелых осложнений. После черной вести у семьи начались бесконечные походы по больницам и поиски эффективного лечения:

Сначала был стандартный путь: больница, массаж, лечебная физкультура. Когда ребятам было четыре года, мы поехали в Санкт-Петербург: решили попробовать войта-терапию (физиотерапевтический метод лечения: врач надавливает на специальные точки на теле, что вызывает непроизвольные движения и закрепляет рефлексы), но результата от неё не было. Параллельно начали заниматься по методике Дмитрия Муромова, врача самарского детского центра, — рассказывает мама двойняшек Марина Михайлова.

Вова ходит с тростьюФото: Дарья ЮДИНА

Мальчики упражняются по методике самарского доктора уже 3,5 года. За это время Вова начал ходить, правда, с тростью. Сергею тяжелее: при рождении его мозг пострадал сильнее (не раскрылись легкие и произошло кровоизлияние) и передвигается он пока с помощью коляски либо ползком. Говорить целыми предложениями 5-летний Сережа научился только в этом году.

Лечатся двойняшки не только в Самаре: практически каждый день, как на работу, они ходят заниматься в сыктывкарский детский центр. Логопед и дефектолог выпрямляют мальчикам речь. На лечебной физкультуре Сережа закрепляет свои пластунские умения, а Вова учится шагать и удерживать баланс при ходьбе. Кроме того, старший из двойняшек Вова занимается еще и английским. Ещё братья посещают ортопедическую группу в детском саду: у малышей насыщенный график и день расписан по минутам.

ОБЫЧНЫЕ ДЕТИ

Когда журналист «Комсомолки» в первый раз встретился с двойняшками, то с первых минут заметил, насколько братья разные. Вова — заводила, непосредственный и бойкий, а Сережа — спокойный мальчик, который тянется к новому вслед за старшим братом. Младшему брату не совсем уютно, когда вокруг шумно и рядом много людей, а Вова, не стесняясь, рассматривает незнакомых людей и широко улыбается журналисту.

А Сергею "ходить" помогает коляскаФото: Дарья ЮДИНА

При этом разница в характерах только скрепляет их дружбу:

— Они друг без друга не могут: при раздельных поездках тут же начинают скучать, играть в одиночку не хотят, — с улыбкой говорит мама.

Увлечения у Вовы и Сережи такие же, как и у обычных здоровых мальчишек: они любят машинки, гонки, игры в полицейских. Особый интерес — футбол. Двойняшки постоянно смотрят матчи по телевизору с дедушкой. Недавно, когда они были с мамой в санатории в Анапе, вышли на футбольное поле:

Снега на поле не было, и мы решили поиграть. Сережа был вратарем: ползая, ловил мяч. Вова бегал со мной по полю, я ему пасовала, а он — забивал, — вспоминает Марина Михайлова.

Во время разговора при слове «футбол» у Вовы тут же загораются глаза, а Сережа подхватывает его энтузиазм и начинает улыбаться:

— У нас во дворе есть ворота, там постоянно дети играют. Сетка на воротах уже старая и рваная, и Вова мне часто говорит: «Мама, я вырасту, куплю и повешу новую сетку». Ему хочется этого: ловить мяч, забивать, пасовать — он же обычный ребенок! Да, есть проблемы с движением, но от других детей он ничем не отличается.

Так что желание у ребят было однозначное: хотим встретиться с настоящими футболистами. И «Комсомольская правда-Коми» решила познакомить их с футболистами из сыктывкарской команды «Новая генерация». А удалось ли исполнить эту задумку, мы расскажем на днях…

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