2019-07-16T13:54:44+03:00
Общество

В Усть-Куломском районе грозы и ливни вызвали подтопление дорог и жилых домов

Вода стоит на трассах, в огородах и даже в больнице
Алиса КОЗЛОВА
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Дорога на Зимстан, фото: Елена Кочанова группа "Подслушано Усть-Кулом" в соцсети "ВКонтакте"Дорога на Зимстан, фото: Елена Кочанова группа "Подслушано Усть-Кулом" в соцсети "ВКонтакте"Фото: vk.com
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Сильный ливень с грозой, обрушившийся на Усть-Куломский район минувшей ночью, спровоцировал подтопление дорог, жилых зданий, частных приусадебных участков. Судя по фотографиям, которые местные жители выкладывают в соцсети, сегодня с утра были затоплены дорога на Усть-Кулом и другие дорожные участки.

"Дорога Зимстан - Дзель подтоплена дождевой водой, такая же ситуация на участке 25 км трассы Усть-Кулом - Керчомъя - Гайны. Люди, выехавшие из Керчомьи в Усть-Кулом и Сыктывкар, вернулись домой", - цитирует местную жительницу агентство "Комиинформ".

По словам женщины, на окраинах поселок Зимстан вода пришла в подполья жилых домов, с некоторых огородов у людей смыло картофель. Сейчас опять гром и сильный ветер.

Больница Усть-Кулома. Фото: группа "Подслушано Усть-Кулом" в соцсети "ВКонтакте" Фото: vk.com

Больница Усть-Кулома. Фото: группа "Подслушано Усть-Кулом" в соцсети "ВКонтакте"Фото: vk.com

В паблике "Подслушано Усть-Кулом" люди жалуются на то, что во время грозы отключались роутеры и выходила из строя бытовая техника. Лужи стоят в коридорах больницы Усть-Кулома. У рыбаков смыло водой лодки.

С набережной смыло в воду лодки. Фото: группа "Подслушано Усть-Кулом" в соцсети "ВКонтакте" Фото: vk.com

С набережной смыло в воду лодки. Фото: группа "Подслушано Усть-Кулом" в соцсети "ВКонтакте"Фото: vk.com

"КП в Коми" следит за ситуацией на подтопленных территориях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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