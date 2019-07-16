Мэрия показала, как строится новая школа на 600 мест в поселке Краснозатонский

В микрорайоне Сосновая поляна поселка Краснозатонский строят школу на 600 мест, которую планируют ввести в эксплуатацию уже через год. Стройку вместе с журналистами проинспектировала врио мэра Наталья Хозяинова.

Объекта школы на 600 мест чуть не коснулась печальная слава школы-долгостроя в Орбите. По первоначальному плану здание должны были построить к 1 сентябрю 2019 года. Но весной 2018 года стройку неожиданно покинул белорусский подрядчик, прихватив с собой всю технику. Затем администрация провела два аукциона на определение нового подрядчика. На первый никто не заявился, на второй заявилась компания из Кирова «Альфа-Строй», которая и выиграла аукцион.

Рабочие трудятся с утра до вечераФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Вятский подрядчик приступил к работе в начале февраля этого года. Сейчас в возведенном фундаменте уже проступают контуры будущей школы.

Контуры будущей школы уже проглядываютсяФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Руководитель проекта по строительству школы Олег Сухомлин рассказал, что есть определенные сложности с поставками материалов. В частности, пришлось отказаться от услуг ухтинского кирпичного завода, который не справлялся с объемом работ. Теперь кирпич будут везти даже из Екатеринбурга. «Конечно, гораздо проще было бы работать с местными производителями стройматериалов, сэкономили бы время», - отметил он. Сейчас в большинстве своем вопросы с поставками решены.

На стройке работают вахтовым методомФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В беседе с врио мэра Сыктывкара Натальей Хозяиновой он отметил, что оставания в работе есть, но до конца августа подрядчик планирует войти в плановый режим.

- Уже выполнены подготовительные работы, обустроено свайное поле, завершено устройство ростверка (верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, распределяющая нагрузку от несущих элементов здания). Работы по выстраиванию блоков стен подвала и по утеплению фундамента завершены на 90%, работы по обустройству перекрытий между подвалом и первым этажом завершены на 20%, - отметил представитель подрядчика.

Подрядчик пообещал, что отставание будет ликвидировано в августеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

До конца года кировчане планируют полностью возвести здание и кровлю. В том числе, к новой школе подведут отопление от газовой котельной, чтобы можно было начинать отделочные работы.

Сейчас на объекте пока трудится 26 рабочих. Скоро фронт работ увеличится, приедут бригады каменщиков и монтажников. Строители отметили, что работают с 8 утра до 8 вечера без выходных, живут в Максаковке. Работы так много, что они даже не успели еще посмотреть Сыктывкар.

Школу планируют сдать к 31 июля 2020 годаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Сложности с поставками стройматериалов были. Мы выходили на местных поставщиков, просили отказать содействие, откликнулась только одна фирма, остальные отказались. Поэтому подрядчик был вынужден заказывать материалы в других регионах - в Пермской области, в Екатеринбурге, - рассказала о сложностях Наталья Хозяинова.

Подрядчик решил отказаться от ухтинского кирпичаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Врио мэра отметила, что дорогу к школе обустроят, но вдаваться в детали не стала. «Давайте сначала школу достроим, а потом будем о дороге думать», - отметила она.

Журналисты заметили, что на кране работает женщинаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Вообще, 2019 год - особенный для Сыктывкара. У нас одновременно ведется стройка двух школ. Такого не было давно! Последнее образовательное учреждение - школу №43 - возвели еще в 1993 году. Для нас школа в Затоне - самый важный объект на сегодняшний день, поэтому оказываем подрядчику всевозможное содействие, - отметила врио мэра.

Дорога к школе представляет собой грязевую колеюФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

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