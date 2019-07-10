2019-07-10T15:50:21+03:00
Общество

Очередной Хатико. В Печоре собаку выкинули из машины, но она сидит на обочине и ждет хозяев

Пес уже несколько дней провожает грустным взглядом проезжавшие мимо авто
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Елены АлександровныФото Елены Александровны
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На Социалистической улице в Печоре нашли Хатико. Так местные жители прозвали пса, который уже несколько дней лежит на обочине и провожает грустным взглядом проезжавшие мимо машины.

По сообщению печорцев, пса выбросили из проезжающей машины четыре дня назад. С тех пор собака не отходит от того места, где ее оставили в одиночестве. Это не ушло от внимание сердобольных жителей Печоры, которые сравнили пса с Хатико.

- Хатико ждал хозяина 9 лет.... Эту собаку бросили одну пару дней назад. Каждый день сидит и ждет, когда за ней придут. Но никто так и не пришел, - пишет Елена Александровна.

Одиночество собаки не оставило равнодушных. Ее подкармливают по мере возможности. Сегодня местная жительница Валерия М. заберет преданного Хатико к себе на постоянное место жительство:

- Говорят, что у пса больные глаза, будем обследовать. Вчера хотели забрать, пришли, искали, но не нашли. Почти ночью сообщили, что снова видели собаку на этом месте. Побежала, но пса уже не было на месте. Надеюсь, что сегодня все получится, - рассказала Валерия.

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Местные надеются, что благодаря огласке человек откликнется (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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