Фермер из Коми Алена Купэ стала гостем шоу на радио "Комсомольская правда"

18-летний предприниматель из Коми Алена Купэ стала героем шоу «Главное - вовремя» на радиостанции «Комсомольская правда». Выпуск вышел сегодня, 10 июля. Ведущие Михаил Антонов и Алена Мартынова узнали у молодой бизнес-леди, собирается ли она поступать в вуз, что выкладывает в свой Instagram и не собирается ли все бросить и рвануть в Москву.

Алена призналась, что, несмотря на грант, не собирается пока оседать в деревне. Девушка собирается поступать в сельскохозяйственный вуз и прокачивать свои знания в этой области.

Также московских ведущих поразило, что семья Купэ самостоятельно справляется с таким больших хозяйством. В свою очередь, Алена Мартынова поинтересовалась у предпринимателя, что та выкладывает в свой Instagram. Тут все просто - Алена Купэ делится с подписчиками снимками коровок и телят, ведь девушка нисколько не стесняется своих увлечений.

Алена Купэ на радио "Комсомольская правда" 00:00 00:00

В заключении радиоведущие предложили бизнес-леди бросить свою деревню и переехать в Москву, но Алена наотрез отказалась.

- Меня это все не интересует, - заверила Алена Купэ.

Некоторые радиослушатели засомневались, что такая молодая девушка самостоятельно ведет свой бизнес, хотя Алена и не скрывала, что грант ей помогла мама, которая учила дочку составлять бизнес-планы.

- Я так понимаю, юная леди – это лицо фирмы и к делам она имеет опосредованное отношение. Проще говоря, девушка совсем не в теме, - предположил слушатель шоу «Главное вовремя».

Ведущий Михаил Мартынов не стал комментировать это утверждение, а порекомендовал всем слушателям узнать все подробности истории Алены на сайте «Комсомольской правды».

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