2019-07-11T15:55:47+03:00
Общество

Замминистра здравоохранения Коми претендует на должность министра в другом регионе

Игорь Маклаков занимает свою должность в республике всего неделю
Евгений Никитин
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Ранее Игорь Маклаков работал в Вологодской областиРанее Игорь Маклаков работал в Вологодской областиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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4 июля 2019 года пост первого заместителя министра здравоохранения Республики Коми занял Игорь Маклаков, который ранее работал в Вологодской области. Однако вчера, 10 июля, стало известно, что чиновник уже претендует на должность министра здравоохранения Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба правительства, экспертная комиссия допустила к конкурсу на заманчивую должность 17 кандидатов. Среди них работники медицинских учреждений из разных регионов России, в том числе и Игорь Маклаков. Впереди у претендентов очный этап, в который входит деловая игра и защита программ по развития сферы здравоохранения.

Справка «КП-Коми»

Игорь Маклаков родился в поселке Мостовица Кич-Городецкого района Вологодской области. В 1998 году окончил Ярославскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». Работал врачом-интерном в Вологодской городской больницы № 1, врачом-хирургом в "Сямженской центральной районной больнице", главным врачом в "Вологодской областной детской больнице".

С 22 декабря 2014 года исполнял обязанности начальника департамента здравоохранения области Правительства Вологодской области. В 2018 году ушел в отставку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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