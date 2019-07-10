Министр финансов Коми Галина Рубцова получила портфель вице-премьера

СЕГОДНЯ 13:33 2019-07-10T13:40:50+03:00

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С сегодняшнего дня у министра финансов Коми Галины Рубцовой стало больше полномочий и обязанностей. Распоряжением руководителя республики министр назначена заместителем председателя правительства региона. Об этом сообщается на официальном портале Республики Коми.

Накануне подписания распоряжения Сергей Гапликов провел рабочую встречу с Галиной Рубцовой, в ходе которой министр финансов отчиталась о результатах работы по укреплению финансовой стабильности регионального бюджета. В числе важнейших достижений министр назвала выход из дефицитного бюджета в профицитный. По итогам 2018 года "доход" казны республики составил 10 млн рублей. Уровень государственного долга Республики Коми сокращён до 38% (28 млрд рублей). А доходная составляющая консолидированного бюджета республики увеличилась на 23 миллиарда рублей. Это позволило обеспечить все социальные обязательства, повысить минимальный размер оплаты труда, заработную плату работникам здравоохранения, образования, культуры и других бюджетных сфер.

- У нас есть чёткое понимание дальнейшей стратегии, в рамках реализации национальных проектов мы запланировали на ближайшие шесть лет соответствующие финансовые ресурсы. Необходимо соблюдать все контрольные точки, выполнять намеченные мероприятия, - подчеркнул Сергей Гапликов, обращаясь к министру финансов. – Ну и, Галина Зиславовна, я принял решение предложить Вам должность заместителя председателя правительства Республики Коми, курирующего финансово-экономический блока.

Галина Рубцова поблагодарила главу за высокое доверие и заверила, что будет стараться работать так, чтобы не подвести руководителя региона и всю республику.

СПРАВКА "КП в Коми"

ГАЛИНА ЗИСЛАВОВНА РУБЦОВА

Родилась 18 октября 1967 года, в с.Серегово, Княжпогостского района, Республики Коми.

Образование высшее. В 1989 году окончила Сыктывкарский государственный университет. Специальность - «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности».

С 1986 года – экономист Статистического управление Коми АССР.

С 1989 года - экономист Министерства народного образования Коми АССР.

С 1989 года - экономист, ведущий специалист, главный специалист Министерства образования и высшей школы Республики Коми.

С 1999 года - главный казначей, начальник отдела в Управлении Федерального казначейства Минфина РФ по Республике Коми.

С 2006 года - заместитель начальника Управления республиканского казначейства и бухгалтерского учета Министерства финансов Республики Коми.

С 2007 года - заместитель министра образования и высшей школы Республики Коми.

С 2010 года - заместитель министра финансов Республики Коми.

19 сентября 2014 года распоряжением Главы Республики Коми назначена исполняющим обязанности министра финансов Республики Коми.

12 ноября 2014 года распоряжением Главы Республики Коми назначена министром финансов Республики Коми.

С 24 марта 2016 года - и.о. министра финансов Республики Коми.

С 13 мая 2016 года распоряжением Главы Республики Коми назначена министром финансов Республики Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU