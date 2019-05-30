Первым заместителем правительства Коми стал Михаил Порядин
Он заменит Ларису Максимову, которую освободили от должности в связи с утратой доверия
Фото: rkomi.ru
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Михаил Порядин назначен на должность исполняющего обязанности Первого заместителя Председателя Правительства Республики Коми – руководителя Администрации Главы Республики Коми. Соответствующее распоряжение подписал Глава Республики Коми Сергей Гапликов.
Напомним, 29 мая Лариса Максимова освобождена от должности Первого заместителя Председателя Правительства Республики Коми в связи с утратой доверия.
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