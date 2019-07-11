2019-07-11T15:48:57+03:00
Спорт

«Уличный красава» объединит любителей дворового футбола Коми

Подростки могут принять участие в турнире, зарегистрировав свою команду до конца июля
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В прошлом году команды «Ренессанс» из Сыктывкара прошла в финальную стадию турнира в Сочи и сыграла на олимпийском стадионе «Фишт».В прошлом году команды «Ренессанс» из Сыктывкара прошла в финальную стадию турнира в Сочи и сыграла на олимпийском стадионе «Фишт».
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В сентябре 2019 года в Сыктывкаре пройдет региональный этап Всероссийского турнира среди дворовых команд «Уличный красава 2019». Главной особенностью проекта является участие в играх команд и их участников, никогда профессионально не занимавшихся футболом. В этом сезоне к участию приглашаются ребята двух возрастных категорий: 14-15 и 16-17 лет.

Матчи турнира пройдут в формате игр 5 на 5, каждая из команд может заявить до 7 игроков, а также - своего тренера, который будет выполнять роль наставника и совершеннолетнего представителя команды.

- Основная задача некоммерческого турнира «Уличный красава» - собрать ребят, которым в силу разных причин не удалось заняться футболом профессионально. Возможно, в их муниципалитете не было спортивной секции или они увлекались чем-то другим. Поэтому нам хочется помочь именно таким ребятам заявить о себе в футболе, - прокомментировал координатор турнира в Коми Кирилл Обрезков.

В прошлом году региональный этап в Сыктывкаре собрал 8 команд из нескольких районов Коми. Две из них, победившие в своих возрастных категориях, отправились на окружные соревнования в Великий Новгород, где так же отлично показали себя в игре. Одной из них, команде «Ренессанс» из Сыктывкара, даже удалось пройти в финальную стадию турнира в Сочи и сыграть на ставшем уже легендарным олимпийском стадионе «Фишт».

- Мы были нереально счастливы. Даже не могли подумать о том, что выиграем на Северо-Западе и поедем в Сочи. Уверен, что на нашу победу повлиял тот факт, что мы не только на поле команда, но и в жизни. Мы много лет дружим, поэтому и на поле отлично чувствуем друг друга. Жаль, что в этом году мы уже не проходим возрастные ограничения. С радостью повторили бы этот путь! Удачи всем ребятам, которые будут участвовать в «Красаве» этой осенью, - пожелал будущим игрокам турнира капитан сыктывкарской команды Александр Вахнин.

В прошлом году региональный этап в Сыктывкаре собрал 8 команд из нескольких районов Коми.

В прошлом году региональный этап в Сыктывкаре собрал 8 команд из нескольких районов Коми.

Заявку на участие можно заполнить на официальном сайте турнира уличныйкрасава.рф. Там можно зарегистрироваться как в качестве капитана, так и в тренера, а также внести данные о команде. Регистрация на муниципальный этап продлится до конца июля. А с 1 августа начнется процедура подтверждения команд и формирование турнирной сетки. С 15 августа в Сыктывкаре пройдут первые игры, по итогам которых определятся участники регионального этапа.

Проект реализуется при поддержке Министерства спорта России и Общероссийского народного фронта. Главный организатор - общественное движение «Молодежка ОНФ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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