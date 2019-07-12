Кому от дождей хорошо: этим летом паром в Седкыркеще ни разу не садился на мель

Сыктывкарец Леонид Сухарев часто ездит к своим родителям в заречный поселок Седкыркещ. Однако каждый год дорога до населенного пункта превращается в испытание. Летом река Вычегда мелеет и паром, который перевозит людей, попросту застревает.

Леонид написал пост в соцсети «ВК», в котором описал все проблемы, которые окружают многострадальную переправу в местечке Алешино. К удивлению, на гневное сообщение отреагировали в администрации Сыктывкара. Экс-мэр города Валерий Козлов пригласил Леонида Сухарева на встречу, на которой также присутствовал заместитель главы администрации столицы Коми по ЖКХ Сергей Воронин.

Леонид обратил внимание чиновников не бесполезные, по его мнению, дноуглубительные работы, которые провели в начале лета вблизи Седкыркеща.

- В результате работ получился пролив шириной 100 метров на песчаной косе, там сейчас проплывают суда. Уровень воды в реке сейчас падает и через 1-2 недели от этого пролива не останется и следа, - отмечает сыктывкарец. - Смысла в проделанной работе нет никакой! Это кратковременное решение проблемы!

Леонид Сухарев напомнил, что власти города уже более десяти лет обещают понтонный мост, который бы решил многие проблемы и позволил людям беспрепятственно попадать на противоположный берег. Но по разным причинам его установка постоянно откладывается. Хотя в 2017 году такое сооружение появилось на переправе через Вычегду в районе Аныба, который в итоге соединил Корткеросский и Усть-Куломский районы. Мост обошелся в 23 миллиона рублей.

Фото: река Вычегда в местечке Алешино. Июнь-сентябрь 2018.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Сергей Воронин на встрече рассказал, что они собирали информацию и пришли к выводу, что мост в Алешино будет стоить около 180 миллионов. В 50 миллионов я еще поверю, но больше? - удивляется Леонид.

Представители администрации согласились с существующей проблемой и признали потребность в понтонной переправе. При этом Сергей Воронин напомнил, что на том берегу Вычегды находятся еще два села, которые относятся к сыктывдинскому району. Так что проблему нужно выводить на республиканский уровень.

Леонид Сухарев надеется, что новый мэр Сыктывкара не оставит без внимания проблему отсутствия переправы, как это было при предыдущих руководителях города.

- Я набросал примерные варианты, где можно купить понтонный мост: на архангельском судостроительном заводе, либо по военной базе, - рассказал о своих планах сыктывкарец. – Основная проблема – у мэрии нет особого желания заниматься этим вопросом.

Есть мнение

Юрист и бывший член совета Сыктывкара Виктор Торлопов, который также присутствовал на встрече

Я был депутатом горсовета с 1999 по 2003 года от Максаковки и Седкыркеща. Начальник Го и ЧС по Сыктывкару был Николай Мазур. В 2002 году случился в Седкыркеще большой пожар, сгорело несколько 12- квартирных домов. Не хватало пожарных машин. Возник вопрос о необходимости в случае ЧС переброски в поселок спасателей и оборудования. Ведь паром долго идет, иногда его нет и так далее. Поэтому через Мазура решался вопрос о приобретении понтонного моста. Но тогда в администрации менялась власть: Борисов, Чуткин, потом Катунин. Выборы в 2003 году я проиграл. Никто вопрос о понтоне на Совете больше не поднимал. Ситуация с переправой обострилась при обмелении Вычегды около трех-четырех лет назад и поэтому вопрос об установке понтонного моста стал весьма злободневным.

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