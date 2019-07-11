2019-07-11T10:05:13+03:00
Общество

Экс-мэр Сыктывкара Валерий Козлов назначен и.о. представителя Коми в Северо-Западном регионе

Бывший градоначальник перебирается в Санкт-Петербург
Алиса КОЗЛОВА
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Валерий Козлов занимал пост мэра столицы Коми с 2017 года.Валерий Козлов занимал пост мэра столицы Коми с 2017 года.Фото: Алиса КОЗЛОВА
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Глава Коми Сергей Гапликов подписал распоряжение о назначении Валерия Козлова исполняющим обязанности представителя Коми в Северо-Западном регионе. Документ был подписан вчера, 10 июля. Об этом сообщает официальный портал Республики Коми.

Напомним, Валерий Козлов занимал пост мэра столицы Коми с 2017 года. А на прошлой неделе получил предложение возглавить представительство Коми в Северо-Западном регионе в Санкт-Петербурге. 5 июля решением совета Сыктывкара Валерий Козлов досрочно сложил полномочия главы Сыктывкара-руководителя администрации.

Должность представителя Коми в Северо-Западном регионе стала вакантной после безвременной кончины Константина Сапрыкина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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