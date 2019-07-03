Хороший и плохой Валерий Козлов: чем запомнился жителям мэр Сыктывкара

Сегодня утром Сыктывкар проснулся без своего градоначальника. Мэр Валерий Козлов пакует чемоданы и уезжает в Санкт-Петербург ради новой должности – представителя Коми в Северо-Западном регионе.

Сегодня мы уже вспомнили, какие предвыборные обещания выполнил он на своем посту. Теперь же «Комсомолка» решила узнать, что думают о работе Валерия Козлова жители республики.

Юлия Посевкина, руководитель общественной организации «Особое детство»

Мы ожидали, что разно или поздно это произойдет. Слухи по городу давно ходили, но я к ним не прислушивалась. Я очень расстроена этой новостью. Во время своей деятельности я застала четырех мэром, и это был единственный, с которым можно было бы договориться, который всегда прислушивался к чужому мнению, вел себя доступно и демократично. Он видел, что наша организация делает что-то важное и принимал активное участие в наших проектах. Я не часто к нему обращалась, но когда такое случалось, он помогал всегда. Например, Валерий Владимирович помог получить в безвозмездное пользование помещение для нашего проекта центра подготовки к самостоятельной жизни для детей с ограниченными возможностями. Также он уже трижды помогал другому нашему проекту «1780». Вообще, я за него рада. В наше время быть мэром не очень безопасно.

Ирина Загребельная, генеральный директор рекламного агентства, дизайнер

При нем облик города лучше не стал. Был реконструирован Мичуринский парк, но его входную группу сдали в ржавом виде и благодаря общим возмущениям горожан, входные группы привели в приглядный вид. Набережную так и не достроили. Беседка в Кировском парке имеет плачевный вид. Тротуары на улице Коммунистической - все дырявые. Новые ограждения - без претензий на национальный колорит, просто вкопанные дуги, которые еще и криво установлены. Я считаю, недопустимо, когда в центре столицы Коми установлены те же самые ограждения, что и в Визинге. Также я не поддерживаю идею главного архитектора Владимира Рунга - все малые архитектурные формы перекрашивать в черный цвет. А это скамейки, фонари, ограждения, остановочные комплексы, урны и даже рекламные щиты. Для нашего города, обделенного цветом и солнечным светом, это решение еще больше усугубит и без того удручающий вид городских улиц. По моему мнению, мэр города должен быть хозяйственником и иметь желание навести в городе порядок, как у себя дома. Козлов с этой задачей не справился. Вы посмотрите на выгоревшие и растрескавшиеся таблички с номерами домов, ужасные автобусные остановки, облепленные неактуальными афишами, обшарпанные фасады в историческом центре, где вместо реставрации архитектурной лепнины, обшивают фриз листом оцинкованного железа (здание магазина "Незабудки" у администрации города). А вот рекламные конструкции, по мнению мэрии, создают визуальный шум и портят архитектурный облик города. Поэтому, лично я на себе не ощутила положительные тенденции за время работы Валерия Козлова, скорее наоборот, все больше народу стремится покинуть Сыктывкар в более благоприятные регионы для жизни.

Нина Ананина, эколог

При Валерии Козлове улицы старого центра (Бабушкина, Советская) начали засаживать деревьями-крупномерами, огораживая их для защиты от механических повреждений, например, уборки снега зимой. Это хоть и дороже - один крупномер липы, например, (то есть деревце от 10 лет) стоит около 10000 рублей, но и приживаемость в десятки раз лучше. В итоге это эффективнее, чем год от года сажать 2-3 летние саженцы, из которых 1 из 10 только выживает в итоге. Надеюсь, эта мера позволит вернуть зелень на улицы Сыктывкара взамен массовым вырубкам.

Валерий Черницын, журналист

Я сравнительно давно знал о желании Валерия Козлова переехать в Петербург, причем именно на ту должность, которую ему и предложили в конечном итоге. Но одновременно мне казалось, что он вполне честолюбив и амбициозен, и кресло мэра - это именно то, что требуется для реализации таких амбиций. Но два с небольшим года - это слишком малый срок, чтобы их реализовать. А равно судить об эффективности Валерия Козлова как главы Сыктывкара. На его срок пришлось открытие обновленной набережной, и теперь она будет ассоциироваться с его именем. По-моему, чуть интенсивнее стали ремонтироваться дороги. Но в то же время, например, именно при Козлове рынок общественного транспорта фактически монополизировался. Что касается предшественников... Козлов пришел в это кресло на фоне, уже несколько более свободном от эффекта Зенищева-Поздеева. Но опять же: для полноценного сравнения с ними он пробыл на своем посту слишком уж мало времени

Станислав Штралер, общественный деятель

Эта новость не стала для меня шоковой. Все в городе об этом говорили. Хочу отметить, что со стороны администрации проводилась какая-то работа по проблеме сквера в Орбите. Также заметно, что в центре Сыктывкара развивалось благоустройство городской зоны. Что будет сейчас? Неизвестность. Неизвестно, кто придет на его место. Понятно, что первоначально эту должность будет занимать человек, которого выберут на какое-то время, а потом уже его утвердят на постоянную основу. Возможно, это будет новое лицо. Но не хотелось бы, чтобы мэром стал человек, ранее зависимый по своей профессиональной деятельности от строительных компаний. В таком случае будет конкуренция в плане обустройства города. Мне хотелось бы, чтобы мэр занимался вопросами не только благоустройства города, но и был заинтересован другими направлениями: пенсионеры, дети, другие структуры.

Игорь Зибарев, член Общественной палаты Коми

Печально, что такие достойные люди покидают Сыктывкар, уезжают из Коми. С другой стороны, Валерий Козлов сможет достойно представлять интересы республики в Санкт-Петербурге на посту представителя Коми в Северо-Западном регионе.

Игорь Гурьев, мэр Воркуты

Валерий Владимирович – опытный управленец, профессионал, давно работает в муниципальной системе. Занимался большими проблемами большого города. Много труда он и его команда вложили в то, чтобы муниципалитет полноценно жил и развивался. Были ситуации, где нам приходилось помогать друг другу советом, поддержкой. На новом месте, я уверен, Валерий принесет много пользы для нашего региона, поэтому желаю удачи.

Валентина Жиделева, заместитель Председателя Государственного Совета Республики Коми

С Валерием Владимировичем Козловым мы знакомы и сотрудничаем более 15 лет. Все эти годы его профессиональная деятельность связана с экономикой города Сыктывкара. Надеюсь, что управленческий опыт позволит ему быстро адаптироваться к новым условиям и задачам, которые поставил перед ним Глава Республики Сергей Гапликов. Главной функцией Представительства, кроме понятной и очень важной культурно-просветительской, является продвижение республики на российских и мировых рынках, которые нам интересны. Сразу хочу обратиться к Валерию Козлову с просьбой. Учитывая то, что заместителем руководителя Представительства является Сергей Орлов, выпускник Санкт-Петербургской лесотехнической академии, хорошо знающий проблемы лесного комплекса, а вы, в свою очередь, знакомы с предприятиями этой отрасли, сосредоточить свое внимание на вопросах поддержки и поиска инвестиций именно в этом направлении.

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