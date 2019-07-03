2019-07-03T15:23:31+03:00
Общество

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов досрочно сложит полномочия уже в эту пятницу

Совет столицы ради этого соберется на внеочередное заседание
Алиса КОЗЛОВА
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Совет Сыктывкара должен принять решение о сложении полномочий мэра Валерия Козлова.Совет Сыктывкара должен принять решение о сложении полномочий мэра Валерия Козлова.Фото: Денис ПУНЕГОВ
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"КП в Коми" стала известна дата внеочередного заседания сессии Совета Сыктывкара, где будет решаться вопрос о сложении полномочий мэра Валерия Козлова. Депутаты соберутся уже в эту пятницу, 5 июля, в 10 утра.

В повестку дня включены всего два вопроса: о досрочном сложении полномочий главы МО ГО "Сыктывкар" - руководителя администрации Валерия Козлова и назначении и.о. мэра. По сведениям из источника "КП в Коми", исполняющей обязанности градоначальника может быть назначена первый заместитель мэра Наталья Хозяинова.

Также ходят слухи о назначении мэром столицы Коми градоначальника Ухты Магомеда Османова и его воркутинского коллеги Игоря Гурьева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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