Мэр Сыктывкара Валерий Козлов досрочно сложит полномочия уже в эту пятницу

СЕГОДНЯ 15:17 2019-07-03T15:23:31+03:00

Изменить размер текста: A A

"КП в Коми" стала известна дата внеочередного заседания сессии Совета Сыктывкара, где будет решаться вопрос о сложении полномочий мэра Валерия Козлова. Депутаты соберутся уже в эту пятницу, 5 июля, в 10 утра.

В повестку дня включены всего два вопроса: о досрочном сложении полномочий главы МО ГО "Сыктывкар" - руководителя администрации Валерия Козлова и назначении и.о. мэра. По сведениям из источника "КП в Коми", исполняющей обязанности градоначальника может быть назначена первый заместитель мэра Наталья Хозяинова.

Также ходят слухи о назначении мэром столицы Коми градоначальника Ухты Магомеда Османова и его воркутинского коллеги Игоря Гурьева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие предвыборные обещания выполнил Валерий Козлов на посту мэра Сыктывкара

Сегодня утром стало известно об уходе Валерия Козлова с поста мэра Сыктывкара. Столичный градоначальник пойдет на повышение — на должность представителя Коми в Северо-Западном регионе. Решение об освобождении господина Козлова с должности сити-менеджера должен принимать Совет Сыктывкара. По сведениям «КП в Коми», для этих целей депутаты столицы уже в ближайшие дни соберутся на внеочередное заседание сессии. А пока градоначальник пакует чемоданы, «Комсомолка» решила вспомнить, выполнил ли он свои предвыборные обещания. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU