Какие предвыборные обещания выполнил Валерий Козлов на посту мэра Сыктывкара

Сегодня утром стало известно об уходе Валерия Козлова с поста мэра Сыктывкара. Столичный градоначальник пойдет на повышение — на должность представителя Коми в Северо-Западном регионе. Решение об освобождении господина Козлова с должности сити-менеджера должен принимать Совет Сыктывкара. По сведениям «КП в Коми», для этих целей депутаты столицы уже в ближайшие дни соберутся на внеочередное заседание сессии. А пока градоначальник пакует чемоданы, «Комсомолка» решила вспомнить, выполнил ли он свои предвыборные обещания.

Парковки

Выдвигая свою кандидатуру в мэры столицы Коми, Валерий Козлов пообещал обустроить в городе парковочные площадки. Увы, это обещание градоначальнику сдержать не удалось. Парковочных мест для автотранспорта в городе не прибавилось. Но не стоит судить строго руководителя столицы, поскольку на дорожные работы столице выделялось всего-ничего: в 2017 — 60,8 млн рублей, в 2018 году — 94 млн рублей. Стоит отдать должное градоначальнику, даже при мизерном бюджете ему удавалось изыскать средства на ремонт дворовых территорий и подъездных участков дорог. А сейчас перспективы столичных дорожных сетей можно назвать весьма и весьма радужными. Городу удалось стать участником федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». На ремонт дорог в столице Коми выделят более двух миллиардов рублей. На эти деньги к 2024 году планируют привести в порядок 85 % дорожной сети.

Большой заслугой мэра в улучшении транспортной сети города можно назвать введение нового моста через речку Човью.

Благоустройство

В 2017 году, заявляясь на выборы градоначальника, Валерий Козлов заявил о том, что город активно включиться в федеральную программу по благоустройству городской среды. Столица, и в самом деле, стала краше. Преобразилась Стефановская площадь (обновлена система освещения, фонари, скамейки, урны, аккуратная тротуарная плитка и новые фонтаны), доведена до финала грандиозная реконструкция Кировского парка, реконструирован парк им.Мичурина, начались ремонтные работы в парке в местечке Строитель. С каждым годом в городе умножалось число арт-объектов, буквально на днях на площадке возле Центрального бассейна появилась симпатичная конструкция «Я люблю Сыктывкар».

Мэр не успел довести до финальной точки эпопею с реконструкцией набережной. Что и неудивительно, ведь проект был запланирован к 100-летию Коми.

Строительство

Валерий Козлов перенял эстафету от предшественников по реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. С лица города постепенно исчезли уродливые здания, у которых давным-давно вышел срок эксплуатации. На месте двух снесенных зданий — на ул.Ленина,38 и ул.Карла Маркса, 223 - уже вовсю возводятся современные жилые дома. Граждане, проживавшие в ветхом жилфонде, праздновали новоселье в квартирах, предоставленных им по федеральной программе.

В период руководства городом Валерия Козлова был найдет подрядчик для строительства жилой высотки на пересечении улицы Юхнина и Нагорного проезда. Стройка встала еще в 2016 году из-за банкротства ООО «ИСК», к тому времени многие горожане уже вступить в долевое строительство. Найти генерального подрядчика удалось только в 2018 году. Сейчас дом достроен, а владельцы квартир постепенно обустраивают новое жилье.

Спорный момент

Через весь мэрский срок Валерия Козлова красной нитью пошел скандал вокруг земельного участка в местечке Орбита (на пересечении улиц Тентюковская и Петрозаводская). Горожане изо всех сил пытались отстоять эту территорию для обустройства сквера, однако у арендоатора земли ООО «Ассорти плюс» были свои виды на этот небольшой пяточек земли: оборудовать там платную парковку. Валерий Козлов подчеркивал, что в спорной ситуации мэрия поддерживает горожан. Однако даже столь весомой поддержки оказалось недостаточно. В длительной судебной тяжбе выиграла коммерческая организация.

Напомним, Валерий Козлов вступил в должность градоначальника Сыктывкара в апреле 2017 года. Его предшественниками на этом посту в разное время были Сергей Катунин, Роман Зенищев, Иван Поздеев и Андрей Самоделкин.

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