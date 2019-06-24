В Санкт-Петербурге скончался представитель Коми на Северо-Западе Константин Сапрыкин

24 Июнь 11:16 2019-06-24T11:48:58+03:00

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Представитель Республики Коми в Северо-Западном округе Константин Сапрыкин скоропостижно скончался 23 июня на 60-м году жизни в Санкт-Петербурге.

В этой связи глава Коми Сергей Гапликов выразил соболезование его родным и близким.

- Сегодня республика понесла невосполнимую потерю. Константин Александрович был настоящим профессионалом, всегда ответственно относился к работе. Он был опытным управленцем, достойно представлявшим интересы Республики Коми. У него всегда было много планов и идей, как сделать жизнь лучше. Константин Александрович останется в нашей памяти светлым, добрым, искренним человеком, с чутким сердцем, творчески талантливым, - отметил Глава Республики Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU