В Санкт-Петербурге скончался представитель Коми на Северо-Западе Константин Сапрыкин
Представитель Республики Коми в Северо-Западном округе Константин Сапрыкин скоропостижно скончался 23 июня на 60-м году жизни в Санкт-Петербурге.
В этой связи глава Коми Сергей Гапликов выразил соболезование его родным и близким.
- Сегодня республика понесла невосполнимую потерю. Константин Александрович был настоящим профессионалом, всегда ответственно относился к работе. Он был опытным управленцем, достойно представлявшим интересы Республики Коми. У него всегда было много планов и идей, как сделать жизнь лучше. Константин Александрович останется в нашей памяти светлым, добрым, искренним человеком, с чутким сердцем, творчески талантливым, - отметил Глава Республики Коми.
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