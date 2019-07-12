Роскомнадзор против радиофобии: не губите вышки связи

На волне вредительства объектов сотовой связи Роскомнадзор выступил за мобильную грамотность и напомнил – электромагнитное излучение от вышек не опасно для здоровья и незаметно для органов чувств.

В ведомстве подчеркивают, что установка и работа объектов связи, как и уровень допустимого электромагнитного излучения, регулируются законом и контролируются уполномоченными органами. В России нормы для этого самые строгие, что исключает опасное воздействие на здоровье.

Чтобы голос и интернет были на высоте, базовые станции зачастую устанавливаются на крышах зданий. Антенны в этом случае направлены так, чтобы основной поток излучения проходил выше жилых домов, а ночью нагрузка почти нулевая.

В случае сомнений – лучше не принимать радикальных мер, а обратиться в контролирующие органы с просьбой провести проверку. Такие выезды для экспертов – обычное дело.

Плотность потока электромагнитной энергии в месте нахождения человека не должна превышать 10 мкВт / кв см. Это уровень, который признан безопасным.

Специалисты проверяют, чтобы плотность потока электромагнитной энергии в месте нахождения человека не превышала 10 мкВт / кв см. Это уровень, который признан безопасным. Показатель на крышах с установленным оборудованием в разы меньше допустимого значения, а в подъезде и квартирах фон от базовой станции вообще не будет улавливаться.

Вывод простой: объекты связи на крышах домов не представляют опасности. Об этом же говорит и представитель оператора.

- Наша задача — предоставить качественную связь и обеспечить безопасность людей, которые живут рядом с базовыми станциями, — рассказал технический директор МегаФона на Урале Антон Щербаков. — Мы дважды проводим экспертизу на возможное излучение: на стадии проектирования и перед вводом базовой станции в эксплуатацию. В последующем такая же проверка делается раз в три года. Объекты МегаФона соответствуют всем требованиям надзорных органов и безопасны для здоровья. Поэтому наши клиенты могут спокойно пользоваться связью и летать в интернете на высоких скоростях.