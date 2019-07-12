В Сыктывкаре впервые пройдет соревнование по спортивному сбору мусора

В конце июля в Сыктывкаре впервые пройдет соревнование по плоггингу или, говоря простыми словами, бегу с мусором, сообщает группа активных экологически-сознательных граждан «Есо-Time».

Желающих посоревноваться и в беге, и в сборе мусора одновременно ждут в Эжвинском районе Сыктывкара 27 июля. Как рассказывает организатор спортивно-экологического мероприятия «ЧистоБег» Ольга Одиненко, участники должны пробежать дистанцию на время и собрать мусор, попадающийся на маршруте, в два пакета: тот , который подлежит переработке - в один пакет, который не перерабатывается - в другой.

- Победителем становится тот, кто набрал большее количество баллов. Баллы начисляются за время и за количество собранного мусора. Будет по три призовых места на каждом маршруте. Всего два маршрута - «Семейный» и «Спортивный», - отметила Ольга.

Где: Эжва. Парковая зона на улице Славы.

Когда: 27 июля в 12:00

Важно: необходима предварительная регистрация на забег. По этому поводу писать вот сюда. Подробнее о забеге и его спонсорах можно прочитать вот тут.

Справка

Термин «плоггинг» родился в Швеции. Это слово, которое обозначает процесс сбора мусора во время пробежки (plog в переводе со шведского — «плуг»).

Что нужно для того, чтобы заняться плоггингом?

- Взять с собой на пробежку крепкий мусорный пакет.

- Сложить в него найденный по дороге пластиковый мусор.

- Сфотографировать «добычу» и выложить фото с хештегом #plogging в соцсети, чтобы привлечь к движению как можно больше людей. Экологисты Коми придумали собственные хештеги, которыми можно активно пользоваться - #ЧистоБег #ЧистоБег_Коми #Плоггинг_Коми

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