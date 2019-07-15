Сыктывкарский художник нарисовал новую серию иллюстраций к «Игре престолов» в стиле советских мультфильмов

Благодаря сыктывкарскому художнику комиксов Прокопию Уляшову герои советских мультфильмов снова примерили на себя образы саги «Игра престолов». Свежую серию артов Прокопий Уляшов опубликовал в воскресенье, 14 июля.

В мае сыктывкарский художник комиксов прославился на всю Россию, представив персонажей мира «Игры престолов» в образах героев советских мультфильмов. Тогда картинки опубликовали паблики с многомиллионной аудиторией, а студия «Союзмультфильм» предложила сыктывкарцу сотрудничество. Прокопий не думает останавливаться на достигнутом.

- Вот обещанная третья часть картинок с героями советской анимации, перевоплотившимися в персонажей «Игры престолов». При ее создании были использованы некоторые идеи, предложенные в комментариях, - пишет автор в соцсетях.

Спокойный и рассудительный Папа и любящая, но весьма боевая Мама из мультфильма «Трое из Простоквашино» — неплохие претенденты на роль Кейтилин и Неда Старков.

Немного чёрного юмора. После потери одной важной части тела и Ослик Иа и Теон Грейджой были надолго выбиты из колеи. Правда, у Ослика всё закончилось более благополучно.

Печкин — настоящая тёмная лошадка во вселенной «Простоквашино», особенно в самых первых сериях. Вроде бы посылку принёс, а вроде и не отдаёт. Вот так же и Петир Бейлиш рассчётливо дёргал на ниточки, а фанаты упорно желали его видеть на Железном троне.

Луковый рыцарь Давос Сиворт подобно Капитану Врунгелю избороздил немало морей и из всех переделок выходил сухим.

И Попугай Кеша, и Оберин Мартелл — оба самовлюблённые и любят болтать, и обоих эта болтовня довела до печального исхода.

Обладающая магическими способностями и неравнодушная к красному цвету героиня мультфильмов «Подарок для Слона»и «Клад» Дюдюка Барбидокская — хороший претендент на роль Красной жрицы Мелиссандры.

Однозначно самая боевая и волевая женщина всея «Союзмультфильма» Фрекен Бок отлично подходит на роль Бриенны Тарт. Единственное отличие — Фрекен Бок была более неравнодушна к рыжим мужчинам в самом расцвете сил.

В компанию к другим персонажам «Тайны третьей планеты» из второй части картинок добавляется великан Громозека, превратившийся в одичалого великана Вун Вуна.

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