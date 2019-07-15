2019-07-15T15:53:27+03:00
Общество

Сыктывкарский художник нарисовал новую серию иллюстраций к «Игре престолов» в стиле советских мультфильмов

При создании третьей серии картинок автор использовал идеи своих подписчиков
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Благодаря картинкам сыктывкарец прославился на всю РоссиюБлагодаря картинкам сыктывкарец прославился на всю Россию
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Благодаря сыктывкарскому художнику комиксов Прокопию Уляшову герои советских мультфильмов снова примерили на себя образы саги «Игра престолов». Свежую серию артов Прокопий Уляшов опубликовал в воскресенье, 14 июля.

В мае сыктывкарский художник комиксов прославился на всю Россию, представив персонажей мира «Игры престолов» в образах героев советских мультфильмов. Тогда картинки опубликовали паблики с многомиллионной аудиторией, а студия «Союзмультфильм» предложила сыктывкарцу сотрудничество. Прокопий не думает останавливаться на достигнутом.

- Вот обещанная третья часть картинок с героями советской анимации, перевоплотившимися в персонажей «Игры престолов». При ее создании были использованы некоторые идеи, предложенные в комментариях, - пишет автор в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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