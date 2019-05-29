Учел все пожелания: сыктывкарский художник выпустил вторую часть артов по «Игре престолов»

Сразу после финала сериала «Игра престолов» сыктывкарский художник комиксов Прокопий Уляшов выпустил необычную серию артов. Он представил персонажей мира «Льда и пламени» в образах героев советских мультфильмов.

Первая серия рисунков молниеносно разошлась по просторам интернета и была благосклонно принята фанатами «Игры престолов». Так что Прокопий не стал долго ждать и выпустил продолжение. Сейчас художник уже опирался на некоторые пожелания и предложения комментаторов предыдущих работ. Также теперь автор предлагает поддержать выпуск третьей части рублем.

Принцесса и Трубадур превратились в Серсею и Джейме Ланнистеров

Одно из наиболее частых предложений в комментариях — сделать из Принцессы и Трубадура из «Бременских музыкантов» Серсею и Джейме Ланнистеров. Как тут отказать, тем более, что аналогия напрашивается сама собой и, по правде говоря, должна была войти ещё в первую часть, но не вошла по определённым причинам. Железный трон стилизован под «карточную» тематику из мультфильма.

Владыка Света в помощь!

Владыка Света в помощь! Знаменитая парочка из чудесного мультфильма «Жил-был Пёс» превратилась в героев Братства без знамён: Берика Дондарриона и Тороса из Мира.

Бонифаций - Кхал Дрого

Бонифаций — добряк и любимец детей, но всё-таки он лев и в гневе бывает страшен. Прямо как предводитель дотракийцев Кхал Дрого.

Вот такой вот "Маугли" получился

Ещё одно идеальное попадание, предложенное в комментариях. Балу стал Ходором с малышом Браном Старком-Маугли на спине. А сопровождают парочку волчонок Рикон и Багира-Оша.

Бармалей — идеальный Эурон Грейджой.

«... И мне не надо ни шоколада, ни мармелада, а только ночь в покоях королевы». Бармалей — идеальный Эурон Грейджой. Кстати, это пока единственный герой в серии, созданный не на «Союзмультфильме», а на студии «Киевнаучфильм».

Котенок Гав

Малыш Томмен, неожиданно для себя ставший королём, очень быстро попал под влияние разных сомнительных личностей, в том числе Его Воробейшества. Прямо как Котёнок Гав во всем беспрекословно следовал примеру уличного Кота.

Комментаторы помогли автору провести аналогии между персонажами

Предложение из комментариев показалось крайне удачным: действительно Удав отлично справляется с ролью безупречного Серого Червя (хотя бы за счёт формы тела), а роль его возлюбленной Миссандеи играет Мартышка.

В выборе этих героев самое большое значение имело внешнее сходство.

В выборе этих героев самое большое значение имело внешнее сходство. Действительно, космические путешественники Алиса Селезнёва, Профессор Селезнёв и Зелёный очень напоминают знаменитых северных скитальцев Игритт, Манса Налётчика и Тормунда. И не страшно, что из скафандров им пришлось переодеться в меха и шкуры.

Автор обещает и третью часть артов

Не забыл автор и про сценаристов сериала Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса. Их автор представил в ролях главного персонажа «Вовки в Тридевятом царстве». По мнению фанатов саги сценаристы так ужасно справились со свое работой, что ее можно с легкостью описать известной фразой «И так сойдёт!»

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