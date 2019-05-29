2019-05-29T10:10:40+03:00
Общество

Учел все пожелания: сыктывкарский художник выпустил вторую часть артов по «Игре престолов»

Прокопий Уляшов представил персонажей фэнтези саги в образах героев «Союзмультфильма»
Ольга СОЛОВЕЙ
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и снова о "Игре престолов"и снова о "Игре престолов"
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Сразу после финала сериала «Игра престолов» сыктывкарский художник комиксов Прокопий Уляшов выпустил необычную серию артов. Он представил персонажей мира «Льда и пламени» в образах героев советских мультфильмов.

Первая серия рисунков молниеносно разошлась по просторам интернета и была благосклонно принята фанатами «Игры престолов». Так что Прокопий не стал долго ждать и выпустил продолжение. Сейчас художник уже опирался на некоторые пожелания и предложения комментаторов предыдущих работ. Также теперь автор предлагает поддержать выпуск третьей части рублем.

Принцесса и Трубадур превратились в Серсею и Джейме Ланнистеров

Принцесса и Трубадур превратились в Серсею и Джейме Ланнистеров

Одно из наиболее частых предложений в комментариях — сделать из Принцессы и Трубадура из «Бременских музыкантов» Серсею и Джейме Ланнистеров. Как тут отказать, тем более, что аналогия напрашивается сама собой и, по правде говоря, должна была войти ещё в первую часть, но не вошла по определённым причинам. Железный трон стилизован под «карточную» тематику из мультфильма.

Владыка Света в помощь!

Владыка Света в помощь!

Владыка Света в помощь! Знаменитая парочка из чудесного мультфильма «Жил-был Пёс» превратилась в героев Братства без знамён: Берика Дондарриона и Тороса из Мира.

Бонифаций - Кхал Дрого

Бонифаций - Кхал Дрого

Бонифаций — добряк и любимец детей, но всё-таки он лев и в гневе бывает страшен. Прямо как предводитель дотракийцев Кхал Дрого.

Вот такой вот "Маугли" получился

Вот такой вот "Маугли" получился

Ещё одно идеальное попадание, предложенное в комментариях. Балу стал Ходором с малышом Браном Старком-Маугли на спине. А сопровождают парочку волчонок Рикон и Багира-Оша.

Бармалей — идеальный Эурон Грейджой.

Бармалей — идеальный Эурон Грейджой.

«... И мне не надо ни шоколада, ни мармелада, а только ночь в покоях королевы». Бармалей — идеальный Эурон Грейджой. Кстати, это пока единственный герой в серии, созданный не на «Союзмультфильме», а на студии «Киевнаучфильм».

Котенок Гав

Котенок Гав

Малыш Томмен, неожиданно для себя ставший королём, очень быстро попал под влияние разных сомнительных личностей, в том числе Его Воробейшества. Прямо как Котёнок Гав во всем беспрекословно следовал примеру уличного Кота.

Комментаторы помогли автору провести аналогии между персонажами

Комментаторы помогли автору провести аналогии между персонажами

Предложение из комментариев показалось крайне удачным: действительно Удав отлично справляется с ролью безупречного Серого Червя (хотя бы за счёт формы тела), а роль его возлюбленной Миссандеи играет Мартышка.

В выборе этих героев самое большое значение имело внешнее сходство.

В выборе этих героев самое большое значение имело внешнее сходство.

В выборе этих героев самое большое значение имело внешнее сходство. Действительно, космические путешественники Алиса Селезнёва, Профессор Селезнёв и Зелёный очень напоминают знаменитых северных скитальцев Игритт, Манса Налётчика и Тормунда. И не страшно, что из скафандров им пришлось переодеться в меха и шкуры.

Автор обещает и третью часть артов

Автор обещает и третью часть артов

Не забыл автор и про сценаристов сериала Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса. Их автор представил в ролях главного персонажа «Вовки в Тридевятом царстве». По мнению фанатов саги сценаристы так ужасно справились со свое работой, что ее можно с легкостью описать известной фразой «И так сойдёт!»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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