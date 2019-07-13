Сыктывкарский парк «Строитель» благоустроили почти наполовину

Благоустройство парка «Строитель», расположенного в Сыктывкаре, завершено на 40 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В парке уже готовы несколько площадок под газон и тренажеры, сейчас там идут работы по формированию ландшафта. В «Строителе» появятся пешеходные и велосипедные дорожки. Рабочие установят бордюры, забетонируют основания для игровых комплексов. Кроме того, в парке делают подземную проводку для уличного освещения.

В парке также высадят новые деревья. В администрации подчеркнули, что 90 процентов деревьев, растущих в «Строителе» подвержены различным болезням и поражениям.

Одним из вопросов, который не остался без внимания горожан – стала санитарная расчистка территории под размещение парка. Заместитель председателя общественной организации «Экологи Коми» Александр Попов подчёркивает, что полностью здоровых деревьев в парке в пределах десяти процентов, остальные имеют те или иные признаки поражения. Деревья с поврежденной корой обработают специальным садовым гелем, который защитит растения и позволит им полностью восстановиться.

В парке сделают зону для отдыха с детьми, спортивную площадку и место для выгула собак. Там также появляются цветочные клумбы, скамейки, урны и современное освещение с использованием парковых светильников. Общая стоимость благоустройства составляет 35 миллионов рублей.