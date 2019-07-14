В Коми чуть не оштрафовали крымскую компанию за рис для военных

Арбитражный суд Коми рассмотрел иск к мясокомбинату «Дружба народов» о нарушениях при поставке продовольствия для воинской части в Сыктывкаре. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора Коми.

Как передает БНК, ООО «Мясокомбинат «Дружба народов» нарушило порядок реализации товара, который подлежит обязательному подтверждению соответствия. Так, компания продала войсковой части № 5134 в Сыктывкаре 2,5 тонны рисовой крупы первого сорта. При этом в документах закупки не нашлось декларации о соответствии товара.

В Россельхознадзоре заявили, что предприятие нарушило административный кодекс. Согласно законодательству, за такое нарушение компании грозил штраф от 100 до 300 тысяч рублей. В ведомстве также подчеркнули, что вина компании была доказана. Однако, по мнению суда, у этого нарушения не было каких-то существенных последствий. Поэтому суд решил не штрафовать компанию и лишь объявил устное замечание.