«Коми - не только лес, нефть, но и лодки»: сыктывкарский предприниматель мастерит лодки из пластика, у которых нет аналогов в России

Столицу Коми иногда называют городом менеджеров – многие занимаются куплей-продажей, но мало кто производит. Яков Максимов пытается сломать систему и убеждение, что в Сыктывкаре нет производителей. Его компания делает легкие лодки и обшивку для вездеходов из прочного частично переработанного пластика. Как создать нечто принципиально новое и кому это нужно, предприниматель рассказал «КП-Коми».

Больше, чем средство передвижения

Яков родом из села Диюр Ижемского района Коми. С самого детства он, как и полагается жителю этих краев, пропадал на охоте и рыбалке. Потом стал геологом и исколесил половину Урала. В таких жестких условиях лодка и вездеход - больше, чем средство передвижения. Этот транспорт символ того, что с жителями севера все будет хорошо: он связывает с большой землей, спасает в распутицу, на нем перевозят продукты и медикаменты.

Когда фирма, где работал Яков, развалилась, он открыл магазин вездеходов и снегоходов - такая техника всегда нужна в глубинке. Но столкнулся с проблемой - обычные вездеходы и лодки не выдерживают суровых 40-градусных морозов Коми, и пластик лопается.

- Наше производство началось с мечты. Я хотел, чтобы Коми славилась не только лесом, газом и нефтью. Хотелось делать что-то свое, то, в чем знаем толк. Например, сани, которые делают в Казани, не выдерживают суровые морозы, лопаются. И важно, чтобы пластик был долговечным, чтобы человек вернулся живым и здоровым из леса и тундры, - кратко рассказал о высшей миссии своей компании Яков.

Аналогов не найдешь

Сначала Яков с рабочими в обычном гараже Сыктывкара по просьбам клиентов обновляли вездеходы и лодки, чтобы те стали выносливее к холодам. Затем заказов подлатать и исправить таежный транспорт становилось все больше. Тогда и возникла идея о собственном производстве. Сейчас уже в большом ангаре лежат спаянные из черного пластика лодки, сани, вездеходы. Все модели выполнены по собственным чертежам. Это микс идей, которые дали нечто новое. Во всяком случае аналогов подобных лодок в интернете не найдешь.

Вот так выглядит лодка с винтомФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Например, аэролодка - на вид обычная лодка, снабженная огромным винтом. Но это многофункциональное средство передвижения: летом - бороздит воду, зимой - благодаря мощному винту скользит по льду. Подогнать лодку или вездеход под потребности будущего хозяина - не беда. Ведь это не дерево, не железо, а податливый пластик. Можно даже смастерить лодку розового цвета или на костре нагреть трещину, а затем запаять ее без особого труда.

В ангаре стоит не вписывающаяся в общий фон старинная деревянная лодка, которую на Ижме прозвали «утюгом». Новатор-ижемец намерен оживить старину в пластиковом варианте. Пока же «утюг» для вдохновения стоит на самом видном месте. Эта лодка удобна для мелководья. На ней до сих пор перевозят сено: соединяют два «утюга», а между ними грузят копну.

В ангаре стоит не вписывающаяся в общий фон старинная деревянная лодка, которую на Ижме прозвали «утюгом». Новатор-ижемец намерен оживить старину в пластиковом варианте.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Такие лодки дешевле и прочнее, чем промышленные аналоги. Однако в Коми они пока мало востребованы. Люди еще не доверяют пластику, - делится Яков. Хотя круг постоянных клиентов все равно растет. Покупают «пластиковых коней» обычные сельские жители, как Коми, так и соседних регионов.

Особенный пластик

В ангаре в разгар дня рычит болгарка. Мастера складируют нарезанный пластик на полу, чтобы затем спаять край к краю. Итог двух дней работы - вездеход, трех дней - лодка. Дело в том, что плавательное средство требует большей внимательности по сборке. Важно, сделать борта ровными, чтобы лодка плыла плавно и не переворачивалась.

Пока власти не стремятся поддерживать малый бизнес, но ижемцы стараются не уныватьФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Пластик, из которого делают лодки и вездеходы, изготавливают в Санкт-Петербурге по специальному заказу Максимова. Но прежде, чем для сыктывкарца создали идеальный и прочный образец, он не раз наблюдал, как пластик слоился и лопался, и приходилось вновь заказывать новый сорт на пробу.

Вообще, у сыктывкарского производителя была задумка организовать собственное производство пластика. Но при подсчете выяснилось, что это не по карману. Тем более что сейчас компания в кредитах как в шелках. И, чтобы организовать собственное производство, семье Максимовых даже пришлось продать дачу и машину.

Грустные мысли

Яков рассказывает, что в других регионах к собственным производителям относятся бережнее, и дает таким фирмам, например, крупные заказы. В Коми крупные компании - государственные и негосударственные - не спешат осчастливить местного производителя заказами.

Ольга - супруга и правая рука новатора их ИжмыФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Супруга и правая рука Якова Ольга заведует всеми финансовыми делами. Она подтвердила, что, несмотря на интересное и значимое направление производства, льготы от государства на его продвижение получить не так легко. Например, заявку на льготный кредит для закупки оборудования микрокредитная компания рассматривает почти полгода.

- Иной раз мысли приходят, а нужно ли это здесь? Кажется, что для предпринимателей в республике все делают так, чтобы они отсюда уезжали. Вот и появляются мысли бросить производство в Коми и открыть его в другом регионе, - рассказывает производитель.

Во время диалога к новым вездеходам, выставленным на улице на продажу, подходят заказчики. Яков забывает о грустных мыслях и спешит к покупателям, чтобы рассказать о «местных танках», которые не боятся ни грязи, ни морозов.

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