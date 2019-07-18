В Коми после разрушительного ливня унесло понтонный мост вместе с машинами

16 июля в селе Нившера Корткеросского района Коми люди решили сохранить понтонный мост, чтобы его не унесло течением из-за грандиозных дождей, бушевавших накануне. Для этого на мост они загнали большегрузы и ВАЗ-2107. Однако это не помогло, сообщили жители района в соцсетях.

- Утром 17 июля понтонный мост с техникой ушел под воду. Смекалка не помогла. А Ургант готовит сюжет! - пишет блогер из Коми Андрей Кустов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/720935" frameborder="0"></iframe> В поселке Нившера в Республике Коми после разрушительного ливня понтонный мост унесло вместе с машинами. Видео Михаила Габова.

Один КамАЗ вместе с остатками понтонного моста стало сносить вниз по течению реки Вычегды. Местные жители даже преследовали плывущий грузовик на моторной лодке, но позже течение само вынесло большегруз на отмель. Другие КамАЗы изрядно подмокли, но, в целом, невредимы.

16 июля большегрузы поставили на мост, чтобы он не уплыл. Народная смекалка не помогла.

Мост соединял село Нившера с местечком Заречье, в котором живут всего 10 человек. Кроме того, на другом берегу находится кладбище и ведутся лесозаготовки.

- В администрации Корткеросского района в строительстве моста нам всегда отказывали. Говорили, что нерентабельно делать его для 10 человек. Поэтому мост местные предприниматели построили его сами. Можно сказать, что мост народный. Каждый год во время половодья они его разбирают, а потом обратно возводят. В этом году в течение трех недель люди строили мост, вложили свои средства, свой труд, и вот все это ушло под воду. Конечно, никто не ожидал, что природное явление будет такой силы. А вода все прибывает и прибывает. Сегодня добралась уже до огородов в поселке, - отметила глава сельского поселения Нившеры Нина Изъюрова.

Машины, снесенные с моста поднявшейся из-за непогоды водой, какое-то время плыли по Вычегде словно лодки. Фото Андрея Кустова

Она добавила, что пока неизвестно, возьмутся ли местные предприниматели вновь восстанавливать мост. Пока же людей, которые живут в Заречье, будут доставлять на другой берег на моторных лодках. Перевозки с этого дня организованы силами местной администрации.

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