В Коми на двое суток закрыто движение через станцию Керки, где с рельсов сошли вагоны с углем

Станция Керки Северной железной дороги будет закрыта для движения поездов предположительно на 48 часов для проведения восстановительных работ, сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

По сообщению ведомства, причина схода 23 вагонов с углем - размыв пути из-за неблагоприятных погодных условий.

- Пассажиров поездов, задержанных в связи с приостановкой движения, будут перевозить автобусами до станций Сосногорск и Ираель для продолжения следования по маршрутам, - сообщает источник.

В ОАО «РЖД» работает оперативный штаб, координирующий работы по ликвидации последствий происшествия. На месте работают восстановительные поезда, вся необходимая техника и более трехсот сотрудников. К месту выехала комиссия во главе с начальником Северной железной дороги. Северная железная дорога обещает организовать питание пассажиров задержанных поездов.

Задержаны пассажирские поезда: № 42 Москва – Воркута, № 41 Воркута – Москва, № 305 Усинск – Сыктывкар, № 306 Сыктывкар – Усинск.

Будут задерживаться поезда: № 53 Сыктывкар – Усинск, № 54 Усинск – Сыктывкар, № 303 Усинск – Сыктывкар, № 287 Воркута – Белгород, № 78 Санкт-Петербург – Воркута, № 376 Москва – Воркута, № 22 Москва – Лабытнанги, № 268 Новороссийск – Сосногорск, № 310 Адлер – Воркута.

- Северная железная дорога приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства, предпринимает все меры для восстановления движения через станцию Керки и организации доставки пассажиров альтернативными видами транспорта. Информацию о движении поездов пассажиры и встречающие могут узнать в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-0000, - сообщает источник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/721577" frameborder="0"></iframe> Поезд Воркута-Череповец. Соцсети.

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