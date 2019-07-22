В Коми 23 вагона с углем сошли с рельсов

22 июля около 3 часов ночи на ж/д станции Керки Республики Коми с рельсов сошли вагоны с углём. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС по Коми

С рельсов сошли 23 вагона грузового поезда Воркута – Череповец, всего в составе поезда - 54 вагона. Сейчас на железной дороге в связи с опрокидыванием вагонов проезд закрыт. Погибших и пострадавших нет.

Фото пресс-служба МЧС по Коми

Из-за аварии нарушено движение пассажирских поездов по расписанию. Пассажиры четырех задержанных поездов находятся на местах в поездах. Питьем и питанием их обеспечивает ОАО «РЖД».

Фото пресс-служба МЧС по Коми

Сейчас на месте работают оперативные службы для устранения последствий аварии. В 4:32 к месту происшествия прибыл восстановительный поезд со станции Сосногорск. В 5:20 к месту происшествия стартовали два восстановительных поезда со станций Микунь (280 км от места аварии) и Сольвычегодск (480 км от места аварии). В 5:00 к месту прибыла оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона и психологическая служба МЧС России по Коми. В 5:00 на станцию Сосногорск отбуксировали 19 вагонов с углем.

Фото пресс-служба МЧС по Коми

Четыре задержанных поезда находятся на разных станциях. Так, поезд № 42 сообщением Москва-Воркута (147 человек, из них 2 детей) с 5:45 находится на станции Сосногорск. Поезд № 41 сообщением Воркута-Москва (142 человек, из них 5 детей) с 3:48 находится на станции Ираель. Поезд № 305 сообщением Усинск-Сыктывкар (86 человек, из них 2 детей) с 5:00 находится на станции Зеленоборск. Поезд № 306 сообщением Сыктывкар-Усинск (76 человек, из них 2 детей) в 6:30 прибыл на станцию Сосногорск.

- Пассажиров поездов, задержанных в связи с приостановкой движения, будут перевозить автобусами до станций Сосногорск и Ираель для продолжения следования по маршрутам, - сообщили в Северной железной дороге.

Саму станцию Керка закроют для движения поездов предположительно на 48 часов. В течение двух суток планируется восстановить железнодорожные пути.

На это время будет задержано движение следующих пассажирских поездов:

№ 53 Сыктывкар – Усинск;

№ 54 Усинск – Сыктывкар;

№ 303 Усинск – Сыктывкар;

№ 287 Воркута – Белгород;

№ 78 Санкт-Петербург – Воркута;

№ 376 Москва – Воркута;

№ 22 Москва – Лабытнанги;

№ 268 Новороссийск – Сосногорск;

№ 310 Адлер – Воркута.

- Северная железная дорога приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства, предпринимает все меры для восстановления движения через станцию Керки и организации доставки пассажиров альтернативными видами транспорта. Пассажиры и встречающие могут получить информацию о движении поездов по телефону 8-800-775-0000, - сообщает источник.

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