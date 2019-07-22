2019-07-22T14:20:51+03:00
Общество

В Коми пассажиров поездов, задержанных из-за схода вагонов с углем, начали транспортировать на автобусах

«Спасибо РЖД за то, что хоть что-то сделали», - пишут люди
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Пассажиров поездов, задержанных из-за схода вагонов с углем на станции Керки Сосногорского района Коми, начали транспортировать на автобусах. Об этом люди сообщают люди в соцсетях.

Из-за размыва пути вагоны с углем сошли с рельсов сегодня ночью, 22 июля. К счастью, погибших и пострадавших нет. Однако многие клиенты ОАО «РЖД» констатируют — из-за схода поездов им пришлось долго ждать обещанных для транспортировки автобусов. Около 11:00 авто прибыли, людей начали увозить к ближайшим станциям:

- Наш поезд «Москва - Воркута» задержали. Он стоял на станции Сосногорск около 9 часов! Сейчас двигаемся в сторону станции Ираель на автобусах. Спасибо РЖД за то, что хоть что-то сделали, - пишет московский фотограф Дмитрий Величкин.

Видео Дмитрий Величкин: пассажиров поезда Москва-Воркута, задержанного из-за схода вагонов с углем, транспортируют по автобусам.

- С двух часов ночи мы стояли под Сосногорском. Только в 10 утра выдали по бутылочке воды. Целый состав пассажиров пересадили на поезд, который находится на другой стороне от аварии. Ну почему до него нам пришлось топать пешком под проливным дождем со всеми чемоданами по скользкому гравию? Сложно было подогнать состав к вокзалу? Все ж/д сообщение перекрыто, соответственно, пути свободны. Любимое РЖД, жди мою жалобу в ближайшее время за незабываемые впечатления. Сейчас едем автобусами до Ираеля. Это 120 км, из которых 20 км — это трудно проходимая гравийная дорога с глиной, - пишет в соцсетях пассажирка Мария.

Фото - соцсети

Фото - соцсети

Напомним, сегодня ночью в районе станции Керка, что под Сосногорском, сошли с рельсов 23 вагона грузового поезда «Воркута-Череповец». Авария произошла по причине размыва пути из-за неблагоприятных погодных условий. Пострадавших нет. Пассажиров поездов, задержанных в связи с приостановкой движения, будут перевозить автобусами до станций Сосногорск и Ираель для продолжения следования по маршрутам.

Задержаны следующие пассажирские поезда: № 42 Москва – Воркута; № 41 Воркута – Москва; № 305 УсинскСыктывкар; № 306 Сыктывкар – Усинск;

Будут задерживаться поезда: № 53 Сыктывкар – Усинск; № 54 Усинск – Сыктывкар; № 303 Усинск – Сыктывкар; № 287 Воркута – Белгород; № 78 Санкт-Петербург – Воркута; № 376 Москва – Воркута; № 22 Москва – Лабытнанги; № 268 Новороссийск – Сосногорск; № 310 Адлер – Воркута.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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