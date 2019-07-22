"Все пассажиры поездов, задержанных из-за аварии близ Керка, обеспечены горячим питанием и водой", - пресс-служба Северных железных дорог

"КП в Коми" продолжает следить за развитием ситуации вблизи станции Керка, где прошедшей ночью сошли с рельсов 23 вагона с углем грузового состава "Воркута-Череповец". В связи с инцидентом были задержаны четыре пассажирских поезда. Пресс-служба Северных железных дорог проинформировала, как будет организована доставка пассажиров.

- Сейчас все силы брошены на то, чтобы помочь людям добраться до пункта назначения. Каждый поезд уже доехал до ближайшей крупной железнодорожной станции и будет ждать там, пока не откроется движение. Пассажиры обеспечены горячим питанием и водой, - сообщили "КП в Коми" в пресс-службе железнодорожной компании.

На помощь компании пришли муниципальные и частные автотранспортные предприятия, которые уже заявили о готовности предоставить транспорт для перевозки пассажиров. При желании граждане могут воспользоваться услугами автобусов, которые будут перевозить людей автобусами до станций Сосногорск и Ираель.

На узловых железнодорожных станциях "Микунь" и "Котлас-Южный" уже ждут пассажиров задерживающихся поездов. СЖД гарантирует клиентам горячее питание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/721599" frameborder="0"></iframe> Станция Керка в Коми после крушения вагонов с углем. Видео Любови Горескул.

В тоже самое время, по поручению главы Коми Сергея Гапликова первый заместитель председателя республиканской комиссии по ЧС Константин Лазарев выехал к месту схода вагонов в Сосногорском районе. Перед ним поставлена задача координировать ход ликвидационных работ. Также в составе выехавшей рабочей группы – начальник Главного управления МЧС России по Республике Коми Александр Князев, председатель Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александр Бурцев. Об этом сообщает официальный портал региона.

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