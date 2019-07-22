«У людей сорваны планы»: о чем говорят пассажиры поездов, задержанных из-за аварии на станции Керки

Неизвестность, стресс и сорванные планы — все это главные составляющие подавленного настроения пассажиров поездов, которые сейчас сидят в остановленных поездах из-за схода вагонов с углем на станции Керки Сосногорского района Коми. Журналисты «КП в Коми» поговорили с пассажирами задержанных поездов.

Некоторые пассажиры не спят с пяти утра. Стресс сказался на самочувствии — пожилые люди пьют таблетки от давления, остальные подсчитывают убытки из-за сорванных планов. Некоторые отпускники потеряли билеты на самолеты, но, к счастью, таких немного.

- У людей сорваны все планы: одни ехали в отпуск, другие на прием в больницу, третьи — на работу. Люди сидели без еды и питья, так как никто не думал, что поездка затянется. Но проводники выдавали бесплатно свои запасы кофе, чая, лапши, сладостей. Нам сказали, что автобусы прибудут ориентировочно еще через два часа. Хотя это нам говорили уже два часа назад. Я ехала на обучение в Ухту, в итоге не попаду на него. Некоторые пассажиры думают, как добираться до Сыктывкара, где их ждут на прием в больнице. Все на нервах - сообщила пассажирка поезда №305 (Усинск- Сыктывкар) Яна в 10 часов утра.

Автобусы должны транспортировать людей до ближайших станций или даже до конечных точек поездки. Например, пассажиров поезда №305 обещают довезти на автобусе до Ухты и Сыктывкара, а также бесплатно покормить в Сосногорске.

Но люди стараются не паниковать. Многие сообщают, что организован подвоз питания и воды, кондукторы разносят сухой паек по купе. «Нам раздали паштет, пюре «Роллтон» и полулитровую бутылку воды. Горячая вода есть, розетки работают, в поезде тепло», - сообщает пассажир Павел.

Фото Светланы Скворцовой

Большинство пассажиров благодарят судьбу, что на месте грузового состава оказался не пассажирский.

- И кто самый везучий человек? Я! Наш поезд не успел проехать этот мост. Кто знает, что могло произойти, если бы мы проехали раньше товарняка. Сейчас от Сосногорска в автобусе едем до станции Ираель. Идет дождь, промокли насквозь. Сыну весело, а у меня трясутся руки. Сейчас всех пассажиров переписывают по фамилиям, так что я попала в перепись, - сообщает Анна Дубасене.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/721599" frameborder="0"></iframe> Станция Керка в Коми после крушения вагонов с углем. Видео Любови Горескул.

Напомним, что в настоящее время задержаны пассажирские поезда № 42 Москва – Воркута, № 41 Воркута – Москва, № 305 Усинск – Сыктывкар, № 306 Сыктывкар – Усинск. Будут задерживаться поезда: № 53 Сыктывкар – Усинск, № 54 Усинск – Сыктывкар, № 303 Усинск – Сыктывкар, № 287 Воркута – Белгород, № 78 Санкт-Петербург – Воркута, № 376 Москва – Воркута, № 22 Москва – Лабытнанги, № 268 Новороссийск – Сосногорск, № 310 Адлер – Воркута.

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