«Успел проскочить!» За 20 минут до крушения товарняка станцию Керки проехал пассажирский поезд

22 июля ночью 23 вагона с углем сошли с рельсов на станции Керки Сосногорского района Коми. По нашим данным, всего за 20 минут до крушения товарняка через Керки проехал пассажирский поезд №309 «Воркута-Адлер».

«Пассажирский поезд «Воркута-Адлер» прошел незадолго до товарняка. Люди, которые на нем ехали, родились в рубашке. Успел проскочить», - писали люди в соцсетях после масштабной аварии на путях. Правда, официальной информации о том, что это так, мы не получили.

Однако вычислить, когда примерно проходил поезд через станцию Керки можно с помощью сайта ОАО «РЖД». Во вкладке «Фактическое движение поездов» указано точное время прибытия и отбытия поезда со всех станций, которые он проезжает.

Так, мы выяснили, что поезд №309 был в Сосногорске в 2:00. Между станцией Керки и Сосногорском около 23 км. Если поезд ехал со скоростью 70 километров в час, то он преодолел это расстояние за 27 минут. Поезд был на станции Керки в 1:33. По официальным данным, авария на путях произошла в 1:55. Таким образом, пассажирский поезд пересек злополучную станцию за 22 минуты до аварии.

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Напомним, сегодня ночью в районе станции Керка, что под Сосногорском, сошли с рельсов 23 вагона грузового поезда «Воркута-Череповец». Авария произошла по причине размыва железнодорожного пути. Пострадавших нет. Пассажиров поездов, задержанных в связи с приостановкой движения, будут перевозить автобусами до станций Сосногорск и Ираель, откуда они смогут поездом добраться до места назначения.

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