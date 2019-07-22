Из-за железнодорожной аварии вблизи станции Керка ограничена продажа билетов на ряд поездов

В связи с происшествием на станции Керки Северной железной дороги временно ограничены продажи на ряд пассажирских поездов, следующих по участку Кожва – Сосногорск.

Специалисты компании принимают все усилия для ликвидации последствий размыва пути, возникшего из-за неблагоприятных погодных условий. Работы по восстановлению движения находятся под личным контролем генерального директора – председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозёрова. На месте работают восстановительные поезда, вся необходимая техника, более 300 сотрудников СЖД.

По состоянию на 22 июля 2019 года ряд пассажирских поездов проследует только от или до Сосногорска. Далее по маршруту продажи билетов приостановлены на следующие поезда:

№310 Адлер – Воркута отправлением из Адлера 19.07 на участке от Сосногорска до Воркуты;

№304 Сыктывкар – Усинск отправлением из Сыктывкара 22.07 на участке от Сосногорска до Усинска;

№78 Санкт - Петербург – Воркута отправлением из Санкт-Петербурга 21.07 на участке от Сосногорска до Воркуты;

№376 Москва - Воркута отправлением из Москвы 21.07 на участке от Сосногорска до Воркуты;

№22 Москва – Лабытнанги отправлением из Москвы 21.07 на участке от Сосногорска до Лабытнанги;

№42 Москва - Воркута отправлением из Москвы 21.07 на участке от Сосногорска до Воркуты;

№267 Сосногорск – Новороссийск отправлением из Сосногорска 22.07 на участке от Сосногорска до Ярославля.

Продажи билетов на пассажирский поезд №303 Усинск – Сыктывкар отправлением из Усинска 22.07 закрыты по всему маршруту следования.

Также до окончания восстановительных работ отменены пригородные поезда № 6721 Ираель – Сосногорск и № 6722 Сосногорск – Ираель.

Пассажирам, ожидающим на вокзалах, будут бесплатно предоставлены услуги залов повышенной комфортности, комнат матери и ребенка, комнат длительного отдыха и камер хранения. Также будет организовано питание пассажиров задержанных поездов. Возврат и переоформление проездных документов пассажирам при отказе от поездки будет производиться без удержания дополнительных платежей и сборов. Информацию о движении поездов пассажиры и встречающие могут узнать в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00, также просим следить за объявлениями на вокзалах и остановочных пунктах.

Напомним, сегодня ночью в районе станции Керка, что под Сосногорском, сошли с рельсов 23 вагона грузового поезда «Воркута-Череповец». Авария произошла по причине размыва железнодорожного пути. Пострадавших нет. Пассажиров поездов, задержанных в связи с приостановкой движения, будут перевозить автобусами до станций Сосногорск и Ираель, откуда они смогут поездом добраться до места назначения.

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На станции Керки из-за сильных ливней размыло насыпь под железнодорожными путями. Движение по жд в этом районе закрыто на двое суток Пассажиры задержанных поездов снимают видео с места ЧП(подробности).

«Все пассажиры обеспечены горячим питанием и водой», - пресс-служба Северных железных дорог

Клиенты компании могут воспользоваться услугами автобусов(подробности).