В связи с крушением поезда близ Керки до 26 июля ограничены продажи железнодорожных билетов

По причине железнодорожной аварии, произошедшей глубокой ночью вблизи станции Керка компания "Северная железная дорога" с 23 по 26 июля закрывает продажи билетов по всему маршруту следования:

№041 Воркута – Москва;

№375 Воркута – Москва;

№77 Воркута – Санкт-Петербург;

№267 Сосногорск – Новороссийск;

№287 Воркута – Белгород;

№309 Воркута – Адлер;

№89 Воркута – Нижний Новгород;

№257 Сосногорск – Адлер;

№311 Воркута – Новороссийск;

№21 Лабытнанги- Москва;

№209 Лабытнанги – Москва.

Фото: группа "ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ВАГОННИКОВ ОАО "РЖД" в соцсети "ВКонтакте"Фото: vk.com

С 23 по 26 июля 2019 года ряд пассажирских поездов следует только до станции Сосногорск. Далее по маршруту продажи закрыты:

№042 Москва – Воркута;

№376 Москва – Воркута;

№22 Москва – Лабытнанги;

№210 Москва – Лабытнанги;

№78 Санкт-Петербург – Воркута;

№268 Новороссийск – Сосногорск;

№288 Белгород – Воркута;

№310 Адлер – Воркута;

№90 Нижний Новгород - Воркута;

№258 Адлер – Сосногорск;

№312 Новороссийск – Воркута.

Также отменяются следующие поезда:

№304/303 Сыктывкар – Усинск отправлением из Сыктывкара и Усинска – с 22 по 26 июля;

№306/305 Сыктывкар – Усинск отправлением из Сыктывкара и Усинска - 23 по 26 июля;

№54/53 Сыктывкар – Усинск отправлением из Сыктывкара и Усинска - 23 по 26 июля.

В период с 22 по 26 июля поезда назначением Усинск, Воркута, Лабытнанги следуют только до станции Сосногорск.

Поезда, следующие от станций Воркута, Лабытнанги проследуют до станции Печора.

Пассажирам, ожидающим на вокзалах, бесплатно предоставлены услуги залов повышенной комфортности, комнат матери и ребенка, комнат длительного отдыха и камер хранения.

При задержках поездов свыше 4-х часов организовано питание.

Пассажиры поездов №42 и №306 отправлены автотранспортом из Сосногорска.

Возврат и переоформление проездных документов пассажирам при отказе от поездки будет производиться без удержания дополнительных платежей и сборов.

Информацию о движении поездов пассажиры и встречающие могут узнать в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00, также просим следить за объявлениями на вокзалах и остановочных пунктах.

Напомним, сегодня ночью в районе станции Керка, что под Сосногорском, сошли с рельсов 23 вагона грузового поезда «Воркута-Череповец». Авария произошла по причине размыва железнодорожного пути. Пострадавших нет. Пассажиров поездов, задержанных в связи с приостановкой движения, будут перевозить автобусами до станций Сосногорск и Ираель, откуда они смогут поездом добраться до места назначения.

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Пассажиры задержанных поездов снимают видео с места ЧП(подробности).

«Все пассажиры обеспечены горячим питанием и водой», - пресс-служба Северных железных дорог

Клиенты компании могут воспользоваться услугами автобусов(подробности).