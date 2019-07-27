В Коми хотят платить пособие всем малоимущим матерям

Глава Коми Сергей Гапликов поручил предоставить пособие на продукты всем малоимущим беременным женщинам и кормящим матерям в Коми. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Сейчас такие выплаты женщины получают только по медицинским показаниям на основе заключения врача. После изменений в законодательстве число получателей этого вида государственной помощи увеличится в шесть раз.

В Коми готовится нормативный акт, который предусматривает с 1 января 2020 года введение новых и совершенствование уже действующих выплат и пособий семьям с детьми. На эти цели планируют выделять по миллиарду рублей в год.

Сейчас размер этой помощи – 491 рубль. Власти Коми предлагают увеличить пособие до 650 рублей. Сейчас эти деньги получают 346 малоимущих беременных женщин и кормящих матерей. После изменений количество таких людей увеличится в шесть раз – до 2000 человек.

Кроме того, в республике планируют на 1500 рублей увеличить материальную помощь малоимущим семьям на покупку одежды и обуви детям, которые ходят в школу или посещают детский сад. Таким образом, размер этого вида госпомощи составит 6500 рублей.