"Бизнесмен из народа" - герои проекта присылают видеопрезентации о своем деле

Конкурс "Бизнесмен из народа" уверенно движется вперед. Каждый день появляются новые конкурсанты. Сегодня "КП в Коми" знакомит читателей с теми, кто уже прислал свои видеоролики в редакцию.

Самой первой на приглашение откликнулась Алена Купэ из деревни Калининская Прилузского района. Ее энтузиазм легко понять, молодая девушка стремиться заявить о себе на всю республику. И ей есть чем гордиться. В свои 18 лет Алена уже владеет собственной фермой, где содержатся 10 коров. Год назад Алена получила грант на создание и развитие фермерского хозяйства «Начинающий фермер», на эти деньги построила телятник, приобрела доильный аппарат и телят. Но ее бизнес очень труден. Чтобы успеть на утреннюю дойку Алена встает в 4 утра, а после бежит в школу на уроки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/718444" frameborder="0"></iframe> Бизнесмен из народа. Алена Купэ..Ольга СОЛОВЕЙ

Наш конкурс вызвал интерес у известного коуч-тренера и ведущей психологических тренингов Марины Делковой. Красивая и обаятельная женщина строит свой бизнес в сфере тонких материй. Она работает с душой человека, вдохновляет людей на свершения и саморазвитие. Стартовав с тренингов по женским практикам, Марина Делкова продолжила расширять свой бизнес, организовав курсы по ораторскому мастерству. И сегодня ее семинары собирают аншлаги.

@Delkovamarina.Сыктывкарка Марина Делкова основала академию женственности и центр бизнес-практик

Синтез творчества и педагогики вкупе с постоянным саморазвитием - такова формула успеха Екатерины Бабиной из Усогорска. Екатерина, как музыкант по профессии, нашла интересную нишу для самореализации и основала творческую студию "Музыкальная шкатулка". В студии она проводит занятия по методу японского педагога Синити Судзуки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/721859" frameborder="0"></iframe> Участница конкурса "Бизнесмен из народа" Екатерина Бабина.

Сыктывкарец Яков Максимов, чтобы открыть производство, воспользовался программой "Налоговые каникулы". И пусть уже в декабре льготный период подойдет к концу, но за это время Яков успел поставить на поток выпуск лодок, вездеходов, болотоходов, саней и комплектующих к ним.

Вездеход-11."КП-Коми" продолжает конкурс "Бизнесмен из народа". Наш новый участник - Яков Максимов, директор компании "Вездеход 11"

Интинец Николай Филенко занялся бизнесом на пенсии. Вся его жизнь была связана с радиотехникой, и на этой ниве он заслужил почет и уважение. Николай Филенко - чемпион России по радиосвязи, почетный радист России. На заслуженном отдыхе он не изменил своему призванию и занялся сборной лазерных станков для для обработки металла, дерева и пластмассы.Чудо-агрегаты связаны с компьютером. Но, в результате, запрограммированные станки создают настоящие шедевры — 3D-картины, резные иконы, портреты, логотипы, шкатулки и сувениры.

Конкурс "Бизнесмен из народа".Интинский изобретатель Николай Филенко разрабатывает уникальные установки, которые изготавливают из дерева, металла, пластика и других материалов 3D картины, сувениры, логотипы и прочие изделия

Молодой предприниматель Антон Щербович зарегистрировал предприятие в Емве, чтобы воспользоваться налоговыми льготами и прочими "преференциями", действующими на территории опережающего социально-экономического развития. Сейчас возглавляемое им ООО "Лессервисплюс" - успешный резидент ТОСЭР в Емве. Предприятие выпускает доску, брус, брусок и рейку, а до конца года планирует начать производство пеллет и евродров из древесных отходов своего предприятия.

Антон Щербович.В конкурсе "Бизнесмен из народа" появился новый участник - это Антон Щербович, гендиректор компании "Лессервисплюс"

Напоминаем, что стать участником конкурса «Бизнесмен из народа» может любой житель Коми, который имеет собственное дело или зарабатывает на своем хобби. Для этого необходимо прислать видеоролик продолжительностью не более 3 минут. Запись может быть любительская, сделанная на обычный телефон. Главное, чтобы в видеовизитке прозвучал рассказ о вашем деле, о том, кто вам помогал на пути становления и использовали ли вы какие-либо формы государственной поддержки.

Важно!

До 5 сентября – принимаем видео от предпринимателей. Ждем ваши «визитные карточки» на ящике kp@kpkomi.ru или в сообщениях группы "Комсомольская правда - Коми". И не забудьте поделиться вашим снимком.

С 9 по 29 сентября – общенародное голосование за участников на www.komi.kp.ru

2 октября – подведение итогов конкурса «Бизнесмен из народа».

Куратор конкурса готов ответить на вопросы по телефону 8-922-27-73-629.