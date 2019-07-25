Конкурс "Бизнесмен из народа": Яков Максимов ведет дело по-мужски!

С каждым днем приумножается число участников конкурса "Бизнесмен из народа". Сегодня "Комсомолка" знакомит вас с молодым и энергичным предпринимателем - это Яков Максимов, чей бизнес связан с мечтой большинства мужчин. Его компания "Вездеход 11" изготавливает из пластика лодки, болотоходы, сани, прицепы многое другое, что необходимо любителям охоты, рыбалки, туристам, геологам и простым романтикам-путешественникам.

Яков Максимов воспользовался программой поддержки предпринимателей "Налоговые каникулы".Фото: Алиса КОЗЛОВА

Яков Максимов воспользовался программой "Налоговые каникулы", и это придало импульс к развитию его бизнеса. Его предприятие - дело рук настоящего мужчины, и работа здесь исключительно мужская, нередко связанная с физической силой. Ведь чтобы смастерить лодку или вездеход из пластика нужны не только мастерство и умение работать со сложной техникой, здесь нередко нужны еще и крепкие мышцы.

Компания "Вездеход 11" выпускает уникальные лодки из пластика.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Впрочем, сам основатель компании "Вездеход 11" рассказал о своем деле в небольшой видеопрезентации.

Напоминаем, что стать участником конкурса «Бизнесмен из народа» может любой житель Коми, который имеет собственное дело или зарабатывает на своем хобби. Для этого необходимо прислать видеоролик продолжительностью не более 3 минут. Запись может быть любительская, сделанная на обычный телефон. Главное, чтобы в видеовизитке прозвучал рассказ о вашем деле, о том, кто вам помогал на пути становления и использовали ли вы какие-либо формы государственной поддержки.

Вездеход-11."КП-Коми" продолжает конкурс "Бизнесмен из народа". Наш новый участник - Яков Максимов, директор компании "Вездеход 11"

Важно!

До 5 сентября – принимаем видео от предпринимателей. Ждем ваши «визитные карточки» на ящике kp@kpkomi.ru или в сообщениях группы "Комсомольская правда - Коми". И не забудьте поделиться вашим снимком.

С 9 по 29 сентября – общенародное голосование за участников на www.komi.kp.ru

2 октября – подведение итогов конкурса «Бизнесмен из народа».

Куратор конкурса готов ответить на вопросы по телефону 8-922-27-73-629.

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