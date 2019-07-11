2019-07-11T15:51:38+03:00
Общество

Конкурс «Бизнесмен из народа»: сыктывкарка Марина Делкова раскрывает в людях личностный потенциал

Предпринимательница основала академию женственности и центр бизнес-практик
Алиса КОЗЛОВА
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Сыктывкарка Марина Делкова успешно действует в нише психологических тренингов.Сыктывкарка Марина Делкова успешно действует в нише психологических тренингов.Фото: vk.com
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«КП в Коми» продолжает принимать заявки от жителей Коми на конкурс «Бизнесмен из народа». Сегодня мы знакомим вас с очередной участницей — сыктывкаркой Мариной Делковой, чей бизнес связан с психологическими тренингами. Специально для конкурса предпринимательница записала видеоролик, в котором рассказала о своем деле.

@Delkovamarina.Сыктывкарка Марина Делкова основала академию женственности и центр бизнес-практик

Марина относится к той категории деловых людей, которых в наше время модно называть «man who made himself», то есть сделал себя сам. Она гордится тем, что своими силами основала уникальную для республики академию женственности и помогает сотням представительницам прекрасного пола раскрывать индивидуальное обаяние и очарование

Стартовав с тренингов по женским практикам, Марина Делкова продолжила расширять свой бизнес, организовав курсы по ораторскому мастерству. Сегодня ее семинары собирают аншлаги. Люди доверяют сыктывкарской предпринимательнице, а она с удовольствием делится знаниями и опытом с каждым клиентом.

- Я знаю, что возможности человека безграничны! Но на пути самосовершенствования я никогда не сравниваю себя с другими, а только с собой прежней, - поделилась с «КП в Коми» главным жизненным принципом Марина Делкова.

Сегодня семинары Марины Делковой собирают аншлаги Фото: Предоставлено "КП"

Сегодня семинары Марины Делковой собирают аншлагиФото: Предоставлено "КП"

Напоминаем, что стать участником конкурса «Бизнесмен из народа» может любой житель Коми, который имеет собственное дело или зарабатывает на своем хобби. Для этого необходимо прислать видеоролик продолжительностью не более 3 минут. Запись может быть любительская, сделанная на обычный телефон. Главное, чтобы в видеовизитке прозвучал рассказ о вашем деле, о том, кто вам помогал на пути становления и использовали ли вы какие-либо формы государственной поддержки.

Важно!

До 5 сентября – принимаем видео от предпринимателей. Ждем ваши «визитные карточки» на ящике kp@kpkomi.ru или в сообщениях группы "Комсомольская правда - Коми". И не забудьте поделиться вашим снимком.

С 9 по 29 сентября – общенародное голосование за участников на www.komi.kp.ru

2 октября – подведение итогов конкурса «Бизнесмен из народа».

Куратор конкурса готов ответить на вопросы по телефону 8-922-27-73-629.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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