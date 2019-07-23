2019-07-23T17:49:46+03:00
Общество

"Бизнесмен из народа": Екатерина Бабина воспитывает музыкальные дарования по японскому методу

Свое дело позволяет ей реализовывать творческий и педагогический потенциал
Алиса КОЗЛОВА
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Екатерина Бабина - новая участница конкурса "Бизнесмен из народа".Екатерина Бабина - новая участница конкурса "Бизнесмен из народа".Фото: Предоставлено героем публикации
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В рамках уникального проекта "Бизнесмен из народа" "Комсомолка" продолжает знакомить читателей с предпринимателями республики. Наша новая участница - сыктывкарка Екатерина Бабина, директор и педагог творческой студии "Музыкальная шкатулка".

Екатерина работает по уникальному японскому методу, благодаря которому дети начинают играть на фортепиано с 3 лет. Фото: Предоставлено героем публикации

Екатерина работает по уникальному японскому методу, благодаря которому дети начинают играть на фортепиано с 3 лет.Фото: Предоставлено героем публикации

Екатерина Бабина - профессиональный музыкант-пианист с дипломом Петрозаводской консерватории, а сейчас она расширяет сферу своих знаний в магистратуре Ярославского педагогического института. Благодаря своему бизнесу Екатерина одновременно реализует стремление к саморазвитию и личный творческий потенциал. В студии проводят занятия с юными дарованиями, а также учат игре на музыкальных инструментах взрослых людей. Обучение проводится как напрямую с педагогом, так и онлайн-режиме.

Любовь к столь непростому занятию, как игра на фортепиано, в студии "Музыкальная шкатулка" прививается по уникальному японскому методу Синити Судзуки "Воспитание талантов". Благодаря удивительной системе дети начинают играть на фортепиано уже в три года. Стоит отметить, что Екатерина - один из восьми педагогов в России, имеющей сертификат на право проводить музыкальное обучение по методике Судзуки.

Напоминаем, что стать участником конкурса «Бизнесмен из народа» может любой житель Коми, который имеет собственное дело или зарабатывает на своем хобби. Для этого необходимо прислать видеоролик продолжительностью не более 3 минут. Запись может быть любительская, сделанная на обычный телефон. Главное, чтобы в видеовизитке прозвучал рассказ о вашем деле, о том, кто вам помогал на пути становления и использовали ли вы какие-либо формы государственной поддержки.

Участница конкурса "Бизнесмен из народа" Екатерина Бабина.

Важно!

До 5 сентября – принимаем видео от предпринимателей. Ждем ваши «визитные карточки» на ящике kp@kpkomi.ru или в сообщениях группы "Комсомольская правда - Коми". И не забудьте поделиться вашим снимком.

С 9 по 29 сентября – общенародное голосование за участников наwww.komi.kp.ru

2 октября – подведение итогов конкурса «Бизнесмен из народа».

Куратор конкурса готов ответить на вопросы по телефону 8-922-27-73-629.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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