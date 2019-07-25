2019-07-25T12:07:17+03:00
Общество

Красная ткань в окнах домов: 26 июля жители Коми поддержат активистов Шиеса

Завтра, 26 июля, исполнится ровно год, как станцию Шиес, где строится самый большой в Европе мусорный полигон, упомянули в соцсетях
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
На фото — Москва, протест против расширения железнодорожных путейНа фото — Москва, протест против расширения железнодорожных путей
Изменить размер текста:

Завтра, 26 июля, исполнится ровно год, как станцию Шиес, где строится самый большой в Европе мусорный полигон, упомянули в соцсетях. В честь этой даты противники ввоза в Архангельскую область отходов из Москвы и Подмосковья собираются вывесить из окон красную ткань, как символ единства в борьбе за чистый край.

Впервые о происходящем на станции Шиес стало известно в социальных сетях 26 июля прошлого года, когда местные жители поговорили со строителями и железнодорожниками. Сейчас эта затерянная в тайге маленькая станция, куда едут экоактивисты со всей страны, обрела общемировую известность.

- Именно этот день покажет, сколько людей готовы что-либо сделать ради победы. Не все могут ездить на Шиес, не все могут участвовать в пикетах и митингах, но сделать то, что мы предлагаем, под силу даже ребенку. В каждом доме есть красная ткань - будь то одежда или элементы интерьера. Если ничего нет, то красную материю можно купить в любом магазине тканей. Вывесите из окна ткань так, чтобы она была отчетливо видна с улицы, но не заслоняла окна вашим соседям. Сделайте это вечером 25-го июля, а 26-го весь день мы продемонстрируем наше единение, - пишут экоактивисты в соцсетях.

Напомним, что жители России протестуют против строительства полигона с осени прошлого года. С весны на станции Шиес экоактивисты развернули палаточный лагерь: люди едут туда со всей России. 15 июня строительные работы на станции были приостановлены. Впереди — прохождение государственной экологической экспертизы. Стоимость полигона, где планируют хранить столичные бытовые отходы, оценивается в 10,5 млрд рублей. Ожидается, что площадь свалки составит более 5 тыс. гектаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин поручил учесть мнение жителей Архангельской области о строительстве мусорного полигона на Шиесе

Ответственными за это дело указаны мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Архангельской области Игорь Орлов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В центре Сыктывкара в ДТП пострадал пятилетний малыш
Стоматологическая клиника выплатила сыктывкарцу миллион рублей
В Коми назначили нового министра экономики
По восстановленному пути через станцию Керки уже проехали пять поездов
Движение поездов через станцию Керки восстановлено
Стало известно расписание авиарейсов в Печору и Инту, организованных в связи с аварией в Керки
В Усть-Куломском районе молния ударила в хлев и убила корову
На месте аварии на станции Керки подняли все вагоны с углем
Виновному в крушении грузового поезда в Керки грозит штраф до 300 тысяч рублей
Следственные органы о смерти депутата Алексея Чупрова: это не убийство
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи со сходом вагонов близ Керки
«Коми энергосбытовая компания» объяснила, почему важно вовремя передавать показания счетчиков.
Найден мертвым депутат Госсовета Коми Алексей Чупров
В Сыктывкаре «Лада» задним ходом сбила 81-летнюю пенсионерку