Красная ткань в окнах домов: 26 июля жители Коми поддержат активистов Шиеса

Завтра, 26 июля, исполнится ровно год, как станцию Шиес, где строится самый большой в Европе мусорный полигон, упомянули в соцсетях. В честь этой даты противники ввоза в Архангельскую область отходов из Москвы и Подмосковья собираются вывесить из окон красную ткань, как символ единства в борьбе за чистый край.

Впервые о происходящем на станции Шиес стало известно в социальных сетях 26 июля прошлого года, когда местные жители поговорили со строителями и железнодорожниками. Сейчас эта затерянная в тайге маленькая станция, куда едут экоактивисты со всей страны, обрела общемировую известность.

- Именно этот день покажет, сколько людей готовы что-либо сделать ради победы. Не все могут ездить на Шиес, не все могут участвовать в пикетах и митингах, но сделать то, что мы предлагаем, под силу даже ребенку. В каждом доме есть красная ткань - будь то одежда или элементы интерьера. Если ничего нет, то красную материю можно купить в любом магазине тканей. Вывесите из окна ткань так, чтобы она была отчетливо видна с улицы, но не заслоняла окна вашим соседям. Сделайте это вечером 25-го июля, а 26-го весь день мы продемонстрируем наше единение, - пишут экоактивисты в соцсетях.

Напомним, что жители России протестуют против строительства полигона с осени прошлого года. С весны на станции Шиес экоактивисты развернули палаточный лагерь: люди едут туда со всей России. 15 июня строительные работы на станции были приостановлены. Впереди — прохождение государственной экологической экспертизы. Стоимость полигона, где планируют хранить столичные бытовые отходы, оценивается в 10,5 млрд рублей. Ожидается, что площадь свалки составит более 5 тыс. гектаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин поручил учесть мнение жителей Архангельской области о строительстве мусорного полигона на Шиесе

Ответственными за это дело указаны мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Архангельской области Игорь Орлов (подробности).