«Если хорошо работать, то предела нет» Пять историй, как, используя господдержку, открыть свое дело в Коми

Предпринимателем быть не просто. Это всегда путешествие по крутым американским горкам, где в гонке за реализацией и прибылью выживают не все. Для того, чтобы талантливые бизнесмены оставались на плаву, были разработаны разные формы государственной поддержки, такие как гранты, льготная аренда, выставки и обучение. Пять предпринимателей Коми рассказали «КП», как воспользовались государственной и негосударственной поддержкой и помогла ли она им в развитии бизнеса.

Про гранты

Для многих предпринимателей грант - волшебный толчок, который помогает или запустить бизнес или его расширить. Получить его может любой предприниматель, главное желание трудиться и яркая бизнес-идея.

Александр Иванов, руководитель фирмы «ФанерКо»:

Фото из личного архива героя статьи

- Трудился преподавателем в СЛИ почти шесть лет. Но сокращение часов и зарплаты, необходимость кормить семью и платить за ипотеку помогли вспомнить о любимом увлечении — деревообработке. Я открыл свое предприятие по созданию декоративных изделий и сувениров из дерева.

Инженерный опыт помог быстро освоить компьютерные программы, в которых я создавал макеты будущих изделий. Их воплощали в жизнь на станке для лазерной нарезки. В тот момент это был потолок, а хотелось расширить ассортимент. Но для этого нужно было приобрести фрезерный станок, а необходимых денег на его покупку не было. Поэтому в 2016 году прошел школу начинающих предпринимателей при Центре инноваций и предпринимательства в Сыктывкаре. После этого появилась возможность подать заявку на грант в ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп», о котором мне рассказали в Центре.

В том же году подал заявку на грант вместе с бизнес-планом. Моя работа оказалась в числе победителей. На выигранный грант в 250 тысяч рублей купил фрезерный станок. Он и открыл новые сферы в развитии: мы стали делать кукольные дома, детскую мебель, декоративные перегородки, медальницы, объемные буквы. В общем, ассортимент расширился. Сувениры и элементы декора продаем не только в Сыктывкаре, но и по всей России: от Калининграда до Владивостока. Потолка нет, главное работать.

Наталия Бережная, руководитель мастерской-студии «Северная марка»:

Фото из личного архива героя статьи

- Я работала в текстильной компании менеджером по продажам. Но попала под сокращение и решила, что пора заняться делом, к которому лежит душа. Всегда нравилось мастерить. Взвесив все «за» и «против», решила открыть мастерскую резного декора. Но подсчитав, поняла - без использования автоматики много не заработаешь.

Я решила приобрести фрезерный станок с числовым программным управлением. Написала бизнес-проект, который одобрили в мэрии Сыктывкара. Так я получила грант в 300 тысяч рублей на приобретение оборудования. Этих денег хватило на половину стоимости станка, фрезы, оплату дороги и работы наладчика станка из Новосибирска.

Продукция из-под станка выходит самая разная. Например, к Кубку мира по лыжным гонкам мы создали симпатичного оленя на лыжах с надписью «Я из Коми». Сувениры покупают люди, заказывают рестораны и фотостудии. Работы много, это радует. Когда стала предпринимателем, то ответственности прибавилось, но зато я ощущаю свободу, знаю, что все в жизни зависит только от тебя.

Про образование и выставки

Ни в одном деле, и малый бизнес не исключение, далеко не уйдешь без необходимых знаний и грамотного продвижения. Необходимый минимум для успешного старта в бизнесе дают бесплатные образовательные программы в Центре развития предпринимательства и инноваций Сыктывкара и Центре поддержки предпринимательства «Шондi». А выставки, как возможность показать свой товар широкой аудитории, организуют Коми ВДНХ и КомиЭКСПО.

Дмитрий Махов, автор проекта «Скетчбук для Воркуты»:

Фото из личного архива героя статьи

- Одно время не мог найти работу, которая бы меня устраивала. Есть такая поговорка - «Не можешь найти работу — создай ее». Так я и поступил. Но сначала обучился бизнес-процессам при центре развития предпринимательства «Шондi».

Все, чему обучали, я проецировал на свой будущий бизнес. Во время учебы понял, что даже в налогах и бухгалтерии, в принципе, ничего сложного нет. Итогом стал бизнес-проект, который стал каркасом для моего проекта скетчбука. Он родится легко и просто — я зашел в книжный магазин, увидел блокноты, посвященные разных городам России, но городов Коми среди них не было. Я поинтересовался у знакомых, было бы им интересно приобрести блокноты с региональной символикой, большинство ответило, что готовы. Тогда я понял, что это перспективное направление.

В сентябре прошлого года открыл фирму, а уже в ноябре участвовал в выставке KomiExpoTravel с первыми продуктами — скетчбуками о суровом воркутинском крае. Успех таких мероприятия зависит от бизнесмена: можно сидеть на одном месте, а можно ходить, общаться, раздавать визитки, повышать узнаваемость бренда. Поэтому выставки полезны, это некая среда для общения. Ко всему прочему, участие совершенно бесплатно, главное вовремя подать заявку. Возможно и в этом году примем участие в Коми ВДНХ, где представим новинки производства.

Про льготную аренду

Начинающему предпринимателю не всегда легко с арендой, она съедает много денег. Когда оборот небольшой, то эти затраты могут загубить бизнес. Выручить предпринимателя на этапе становления поможет льготная аренда по сниженной цене.

Татьяна Гладкая, руководитель арт-студия масляной живописи «Вэр-ва»:

Фото из личного архива героя статьи

- Много лет работала в детских садах и в школе, учила детей лепить и рисовать. В 2012 году решила воплотить в жизнь мечту открыть свою студию по обучению масляной живописи. Опыт работы с детьми у меня огромный, а вот про бизнес на тот момент я не знала ничего. Поэтому в 2012 году прошла обучение в бизнес-инкубаторе, защитила бизнес-проект. С ним участвовала в грантовом конкурсе от правительства Коми на начало предпринимательской деятельности. Получила 300 тысяч, закупила мебель, сырье, оборудование. К счастью, и с помещение долго думать не пришлось, предложили льготную аренду.

Работает это довольно просто. Чтобы получить ее на конкурсной основе на базе бизнес-инкубатора, нужно было в специальную комиссию предоставить бизнес-план, договоры, выписки из налоговой, доказывающие, что ты предприниматель. Мне повезло, я выиграла конкурс и получила помещение. В первый год за аренду платила минимальную сумму, потом сумма увеличилась до середины полной цены, а на третий год платила полную сумму аренды. Два года назад я снова получила помещение на основе льготной аренды, выиграв в конкурсе в Центре предпринимательства и инноваций Сыктывкара. Там аренда ниже, чем, в целом, по городу, и главное - помещения идеально подходят для работы с детьми.

Масляной живописи не обучают в школе. Для Сыктывкара — это новшество, поэтому ко мне приходят и дети от 3,5 лет, и школьники, и взрослые, которые первое время даже не умеют кисточку правильно держать. Мы с воспитанниками участвуем в конкурсах, взрослые ученики устраивают свои выставки. Работа вдохновляет, но не могу не вспомнить первый год, когда каждый день плакала в подушку, потому что было сложно организовать бизнес. Конечно, я открыла бы бизнес без обучения и льготной аренды, но это было бы сложнее. Приходилось с нуля разбираться в юридических аспектах, а мне человеку творческого склада это дается нелегко. Сейчас планирую расширяться и вводить новые направления обучения, например, дизайну.

Про консультации

Иногда не только начинающие, но и даже опытные предприниматели, заходят тупик — как развивать бизнес? Одна из форм поддержки — прийти в бизнес-инкубатор или центр развития предпринимателей и получить консультацию, которая внесет ясность в будущие действия.

Ольга Громова, владелец сети аптек в Усть-Вымском районе:

- Работала в аптеке при РЖД, но попала под сокращение. В 2007 году решила открыть свою аптеку на свой страх и риск. Много уже пройдено, многое предстоит пройти. Чтобы держать бизнес на плаву, я в меру своих сил повышаю квалификацию, участвую в курсах от бизнес-инкубатора, а еще консультируюсь по узким вопросам. Недавно в бизнес-инкубаторе бесплатно обучали пожарно-техническому минимуму, и это тоже поддержка.

Я стараюсь не пропускать самые важные для делового развития курсы и круглые столы, которые организуют бизнес-инкубатор и «Шондi». Это, например, курсы по зарплате, налогам, трудовым договорам, маркетингу и бухгалтерским тонкостям. Отдельно рассказывали, как подготовится к проверкам, ведь аптечный бизнес довольно рисковый, нас проверят Росздрав, и Роспотребнадзор, и прокуратура. К этому, конечно, нужно готовиться.

Где получить поддержку?

Выставки

- Коми ВДНХ - Министерство промышленности РК, тел. (88212)255-433, добавочный 235. Сайт: vk.com/vdnhkomi

- Комиэкспо – Торгово-промышленная палата, Сыктывкар, ул.Интернациональная, 98/1. Сайт: tppkomi.ru

Образование, консультации, льготная аренда

- Городской центр предпринимательства и инноваций Сыктывкара: ул. Коммунистическая д.46, (8212) 311-912, 311-914. Сайт: гцпи.рф

- «Бизнес-инкубатор»: Сыктывкар,Ухтинское шоссе, д.2, тел. (8212) 63-14-36, 8-800-302-1771. Сайт: binkomi.ru.

- Центр поддержки предпринимательства «Шондi»: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108. mbrk.ru