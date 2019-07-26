2019-07-26T15:49:29+03:00
Общество

Житель Печоры выиграл в лотерею миллион рублей

Счастливчик, сорвавший джек-пот, планирует потратить деньги на ремонт квартиры
Наталия БЕШКАРЕВА
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Выигранный миллион житель Коми Владимир Плис планирует потратить на ремонт в квартиреВыигранный миллион житель Коми Владимир Плис планирует потратить на ремонт в квартире
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Житель Печоры Владимир Плис стал обладателем счастливого лотерейного билета. В розыгрыше "Русского лото" он выиграл один миллион рублей. Розыгрыш 1274 тиража прошел 10 марта.

Владимир Плис признался, что в лотереях ему везет уже не в первый раз.

— Когда-то посчастливилось выиграть наручные часы. До сих пор их храню. Снова о лотерее вспомнил, когда знакомый благодаря одному билету стал богаче на несколько сотен тысяч рублей. После этого случая и мне не пришлось долго ждать, когда повезет, — рассказывает победитель из Республики Коми.

У печорца, сорвавшего джек-пот в "Русском лото", достаточно житейские планы на выигранные деньги. На свалившийся в лотерее миллион он хочет сделать шикарный ремонт в квартире, о котором давно мечтал.

Владимир работает электромехаником в "Аэронавигации Северного Урала" и любит путешествовать по миру со своей семьей. любит путешествовать. Вместе с близкими он не раз посещал Грецию, Израиль и Кипр.

Владимира Плис любит фортуна и вручает ему счастливый билет уже не в первый раз

Владимира Плис любит фортуна и вручает ему счастливый билет уже не в первый раз

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ИСТОЧНИК KP.RU

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