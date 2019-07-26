Сыктывкарцы вывесили красную ткань в окнах домов в поддержку активистов Шиеса

Сегодня, 26 июля, исполнился ровно год, как станцию Шиес, где строится самый большой в Европе мусорный полигон, упомянули в соцсетях. В честь этой даты противники ввоза отходов из Москвы вывесили из окон красную ткань, как символ единства.

В Сыктывкаре сегодня можно встретить яркие куски красной ткани в самых неожиданных местах. Например, гуляя около исторического музея на улице Коммунистической. Ученые-историки солидарны с Шиесом.

Отдел истории Национального музея Коми

Из окон многоэтажек, старых деревяшек, хрущовок свешиваются куски яркой ткани. Непросвещенные горожане узнают от друзей и знакомых, что красный цвет - символ солидарности в экоборьбе.

Уютное окно и красная ткань

- Не все могут ездить на Шиес, не все могут участвовать в пикетах и митингах, но сделать то, что мы предлагаем, под силу даже ребенку. В каждом доме есть красная ткань - будь то одежда или элементы интерьера. Если ничего нет, то красную материю можно купить в любом магазине тканей. Вывесите из окна ткань так, чтобы она была отчетливо видна с улицы, но не заслоняла окна вашим соседям. 26-го весь день мы продемонстрируем наше единение, - пишут экоактивисты в соцсетях.

Внезапно у шиномонтажа

Кстати, в соцсетях рассказывали, что к одной сыктывкарке, которая вывесила кусок красной ткани, постучались сотрудники правоохранительных органов. Они спросили, зачем она это сделала. Получив ответ, что это просто занавеска, они ушли.

Даже центр Сыктывкара не обошли. Улица Ленина, дом №55

Напомним, что жители России протестуют против строительства полигона с осени прошлого года. С весны на станции Шиес экоактивисты развернули палаточный лагерь: люди едут туда со всей России. 15 июня строительные работы на станции были приостановлены. Впереди — прохождение государственной экологической экспертизы. Стоимость полигона, где планируют хранить столичные бытовые отходы, оценивается в 10,5 млрд рублей. Ожидается, что площадь свалки составит более 5 тыс. гектаров.

В Эжве тоже красную ткань из окон вывесили

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