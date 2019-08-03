Засыпай с надеждой, просыпайся с верой

Я люблю спать, а спать любит меня, но утро не хочет, чтобы мы были вместе. Знакомая картина, не так ли? Крепкий и здоровый сон, с приятными сновидениями, в уютной кровати, дарующий силы и энергию — что еще нужно для полноценного отдыха! Сон занимает важнейшую часть нашей жизни, и традиции сна неизбежно складывались в культуре любого народа, в том числе и у коми.

Разбуди по имени

В традиционной культуре коми строго соблюдался целый ряд запретов в отношении спящего человека, поскольку считалось, что во время сна «лов» (душа-дыхание) покидает тело человека и ведет отдельное существование, например, в образе мыши. Считалось, что нельзя резко будить спящего, так как душа может не успеть вернуться в тело; нельзя мазать лицо спящего, иначе душа может не узнать тело. По этой же причине будить спящего необходимо, называя его по имени. Запрещалось будить и дотрагиваться до человека, уснувшего в неурочное время, поскольку считалось, что от него можно заразится болезненной слабостью и сонливостью.

В фольклорных описаниях состояния сна, как и в описаниях состояния смерти человека, речь идет не только о лов, но и об орт (душе-двойнике). Считалось, что орт человека может лечь на него во время сна и в этом случае человек может задохнуться. По другим материалам, во время сна человека его орт выполняет ту работу, которую делал бодрствующий человек.

Обереги от дурного сна

У коми сновидение или рассказ об увиденном во сне называется вöт, который отличается от состояния сна или сонливости ун, он: узьны «спать», ун локтö «спать хочется» (букв. «сон приходит»), топыд ун «крепкий сон», онзiль, унзiль «сонный, сонливость». При этом непосредственно вöт воспринимается скорее как «переживание», чем как «видение»: вöт вöтавны «сон снить», а не видзöдны «смотреть» или аддзыны (видеть). Увидеть можно что-либо во сне «вöтöн аддзыны», но не сам сон.

Лёк вöт «дурной сон» нередко сравнивается с болезнью, смертью. Считается, что плохой сон должен выйти из человека, как болезнь выходит из тела при выздоровлении: «вирыс петö, и висьöмыс али лёк вöт петö жö» «кровь выходит, и болезнь или дурной сон выходят».

В коми сказках встречаются фразеологизмы вуджер-вöт «тень-сон» или вöт вуджöр «тень сна». По коми поверьям, ночное видение не покидает человека после пробуждения, а преследует его как тень, поэтому плохой сон, рассказанный до полудня, обязательно настигает, лишь заходящее солнце может унести рассказ о лёк вöт.

Для снятия наваждения дурного сна следует рассказать его у открытого огня или текучей воды: огонь уничтожает силу дурного сна, вода уносит и возвращает в иной мир. У вычегодских коми считается, что плохой сон следует рассказывать у стоячей воды: болота, омута, которые выступают метафорой границы с иным миром так же, как у вымских коми голбец или пространство за печью в доме.

Хороший сон нельзя рассказывать, иначе он не сбудется. От плохого сна можно избавиться, если сразу после пробуждения трижды отмахнуться левой рукой и трижды произнести «Кытчö войыс, сэтчö вöтыс» (Куда ночь, туда сон). Для предупреждения от кошмарных снов коми прибегали к традиционным оберегам от нечистой силы: втыкали в подушку иголку без ушка, клали нож под подушку, ложились спать с поясом на голое тело, читали перед сном определенные молитвы и т.д.

Вещие сны

Вöт — один из самых доступных способов вступления в контакт с потусторонним миром. Рассказывание сновидений, не всегда одобрявшееся в обычные дни, было характерно для поминально-погребальной обрядности и святочных периодов, которые считались наиболее благоприятным временем для «ина вöт», «имитысь вöт» — вещего сна, букв. «достигающего места сна».

Девушки, чтобы увидеть суженого, съедали перед сном по ложке или наперстку соли и муки, запивая таким же количеством воды, после этого клали под изголовье колодец из лучинок с маленьким восковым ведром и произносили заговор: «Суженый-ряженый, приходи ко мне воду черпать, приноси мне пить».

Толкованием снов занималась определенная категория лиц среди коми староверов-беспоповцев на реке Печоре. Как правило, таких людей неодобрительно называли колдунами (еретник). Считается, что дар толкования чужих снов передается по родству.

Коми сонник

У коми до настоящего времени не получили распространения письменные сонники, поскольку традиционно в толковании сновидческих «примет» прослеживается отсутствие жесткой однозначности. Считается, например, что встреча с усопшим во сне может предвещать, в зависимости от контекста сна, несчастье, удачу в промысле, перемену погоды, свидетельствовать о забвении усопшего или нанесении ему или его близким обиды.

Для устной коми традиции характерно толкование снов, исходя из поверий, аналогичных по структуре и содержанию текстам народных примет. В традиции рассказывания снов у коми типичными являются пересказы снов, сходные по сюжету с текстами быличек: встречи с усопшими, святыми, ангелами; сны о покаянии; о посмертных муках; избранничество во сне; путешествия во сне; встречи с колдунами, нечистью и другие.

Птица-сон

В традиционном мировоззрении коми вöт и ун понимаются как внешняя, «приходящая» к человеку субстанция. Для колыбельных песен характерен образ медиатора между миром сна и явью: унма лэбач «птица со сном», унма варыш «ястреб со сном», унмö-лэбач «птица-сон».

«Унмö-варыш, унтö вай

Позтöм кокöй, позтö тэч».

«Унма варыш, унтö вай,

Поска варыш, постö тэч».

«Птица-сон, сон принеси,

Бездомная кукушка, свей гнездо».

«Ястреб со сном, сон принеси,

Ястреб с лестницей, сделай лесенку».